敏盛大園洗腎診所開幕 桃園沿海腎友就近照護不外求

桃園市大園地區洗腎病人多，往往必須外地洗腎不便，敏盛大園門診中心盛仁診所今天上午由敏盛總裁楊敏盛及民代多人開幕，該診所25張洗腎床位隨即滿床，需求量大，楊敏盛表示，敏盛醫院創立46年，服務照護桃園鄉親，如今盛仁診所、健檢中心相繼開張，醫療院所和藥局以乘數發展，為鄉親服務，為健康產業創造新價值。

敏盛大園門診中心盛仁診所位於大園市區，向大園區農會租用140坪用地成立，提供大園地區腎友洗腎及一般傷口照護，該診所院長徐仁熙說，大園洗腎病友很多，只有大園敏盛醫院一家洗腎中心床位不夠，該診所規畫新的洗腎環境，擴大提供腎友照護，找回大園外流洗腎病友。

大園區農會理事長游智健表示，該農會秉持照顧大園農民、鄉親原則，以較便宜租金，引進好的醫院、診所，透過好的醫療服務來照顧在地人，敏盛醫療團隊醫療完善，希望提供大園農民及鄉親優質的洗腎和門診醫療照護。