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新竹山區久違降大雨卻釀災 國家級步道棧橋遭落石砸毀

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
霞喀羅古道棧橋遭落石砸毀，步道棧橋處已封閉禁止通行。圖／新竹尖石Yulu文化生態發展協會提供
霞喀羅古道棧橋遭落石砸毀，步道棧橋處已封閉禁止通行。圖／新竹尖石Yulu文化生態發展協會提供

新竹山區今天降下久違降下大雨，但卻傳出尖石鄉霞喀羅古道遭落石阻擋中斷；林務局新竹林區管理處表示，疑因雨勢，步道16.2K處確認遭落石砸毀，因損壞嚴重無法立即修復，且該步道路段持續有落石落下，目前已經緊急封閉，待雨勢過後才會擇期修復。

新竹林管處表示，霞喀羅國家步道跨越新竹縣尖石鄉及五峰鄉，因16.2公里處連接棧橋，遭到落石落下砸毀，步道完全斷裂中斷，因此目前已經封閉通行，提醒民眾勿強行跨越，以免發生危險。

林管處也說明，封閉期間，民眾若從尖石鄉養老登山口進入，須至馬鞍駐在所折返（從養老登山口至此約5公里）；若從五峰鄉石鹿登山口進入，須至白石吊橋處折返（從石鹿登山口至此約13公里）。

新竹 尖石鄉

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