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「還老愿」竹縣文化局推2本文獻書刊 獲臺灣文獻館肯定

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
謝賜龍（右）的研究叢書「新竹地區客家還老愿儀式」及張乾榮（左）的文史叢書「新竹林業圖說」，獲得國史館臺灣文獻館的肯定。記者陳斯穎／攝影
謝賜龍（右）的研究叢書「新竹地區客家還老愿儀式」及張乾榮（左）的文史叢書「新竹林業圖說」，獲得國史館臺灣文獻館的肯定。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府文化局研究叢書「新竹地區客家還老愿儀式」及文史叢書「新竹林業圖說」分別榮獲國史館臺灣文獻館去年度「獎勵出版文獻書刊暨推廣文獻研究」學術性書刊優等及佳作。新竹縣長楊文科感謝作者謝賜龍及張乾榮對客家學術研究的貢獻精神與成就，並親自頒發感謝狀。

「新竹地區客家還老愿儀式」的作者謝賜龍，是新竹縣無形文化遺產保護暨推廣臺灣非物質文化遺產協會理事長，也是客委會客語薪傳師；此書透過親身經驗，以一場自己親人的還老愿儀式的完整紀錄為基礎，再向其他儀式專家訪談、比較與求證。

謝賜龍表示，為往生父母「代為償還」，為親償還生前的種種許願及祈求，統稱老愿，是子女具體孝親的最後表現；現在年輕人對這儀式沒有興趣，不會去了解學習，儀式也就慢慢消失，因此他投入研究，用文字記錄下來，盼此文化不要到這一代就被遺忘。

張乾榮則在林務局服務40年，工作期間上山深入林班地，也促使他成為自然攝影愛好者，退休後延續對森林的熱愛，擔任國家森林導覽志工，也是新竹縣攝影學會會員，透過自身的工作經歷與攝影紀錄，「新竹林業圖說」細細記載了新竹林管處森林產業的發展變遷。

張乾榮說，過去擔任造林監工時，伐木基地要恢復造林，新植造林相當重要，採伐後的跡地整地，栽植行列與行列間距離為2.5公尺，從山上往山下看，行行筆直，他一一用照片記錄並在書中呈現，書中有9成的照片都是他親自拍攝，希望透過鏡頭，讓大家了解台灣山林產業發展。

新竹

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