快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

桃園抗旱祭30多種對策 鄭文燦：會提供經驗給其他縣市

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天談及抗旱狀況，桃園從去年10月已開始抗旱對策，用盡一切方法降低石門水庫水位的下降速度，但是4到6月梅雨季節雨量是否充沛，因都是未知數，是很大的挑戰。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天談及抗旱狀況，桃園從去年10月已開始抗旱對策，用盡一切方法降低石門水庫水位的下降速度，但是4到6月梅雨季節雨量是否充沛，因都是未知數，是很大的挑戰。記者陳夢茹／攝影

桃竹苗水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天談及抗旱狀況，他表示，桃園從去年10月已開始抗旱對策，祭出30多種抗旱對策，用盡一切方法降低石門水庫水位的下降速度，將把相關經驗提供給其他縣市，他也坦言，水情因充滿未知數，是很大的挑戰。

鄭文燦說，桃竹苗率先進行抗旱，桃園去年10月進行抗旱對策，當時石門水庫儲水量約4成，經過半年，目前還是4成1左右，採取兩期稻作休耕、夜間減壓供水、北水南調，再加上利用埤塘、河川、地下水，甚至放流水都納入運用範圍，因此目前桃園在抗旱對策上已經有30幾種對策，但一般民眾較沒有感覺到。

鄭文燦指出，夜間減壓供水5%到7%，對生活的影響較大，不過桃園現在只有黃燈，而新竹已經進入橙燈，公立游泳池已停止營運，他已請市府各單位加強宣導節水，用盡一切方法降低石門水庫下降的速度，未來4月到6月將面臨梅雨季節是否有充足的雨量，會不會變成乾梅，這是很大的挑戰，且7月後，颱風季節能否帶來充沛雨量，更還是未知數。

鄭文燦呼籲，請所有市民和企業都要配合節水，桃園包括調度、備援、節水等抗旱經驗，都會提供完整的資料給其他縣市參考，最近他也會再跟中央舉行聯合抗旱會議，檢討這半年的抗旱對策，以及制定未來半年的抗旱對策。

媒體問及桃三灌區有沒有可能會受到影響？鄭回應，目前桃三灌區是先取用埤塘的水源，接著從老街溪跟新街溪抽水，原定抽水的數量大概是260萬公噸，不過現在可以抽水到大概360萬公噸，目前老街溪、新街溪的流量還夠，會優先使用這一塊，未來才會用到石門水庫的水，希望能夠確保已經農委會核定桃三灌區供灌可以不受影響。

石門水庫 抗旱 鄭文燦

延伸閱讀

AZ疫苗開打2天 桃園有765名醫護接種狀況良好

被9名樂天女孩扛起跳抬棺舞 鄭文燦：沒把它當福利啦

中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

鄭文燦勞軍海巡官兵 祈願失事飛官殉職安息失蹤找到

相關新聞

苗栗3大水庫今天2度人工增雨 水庫水位略有上升

苗栗水情嚴峻，水利署趁著鋒面，今天凌晨零點20分、上午10點50分，2次在苗栗縣永和山、明德、鯉魚潭水庫，啟動地面人工增...

被9名樂天女孩扛起跳抬棺舞 鄭文燦：沒把它當福利啦

中華職棒樂天桃猿隊昨天熱血開打，市長鄭文燦也現身參與首場開幕戰，樂天啦啦隊也配合現場「抬棺舞」音樂，將鄭文燦抬起慶祝，影...

8292萬元改善新竹漁港今啟用 岸水岸電採插卡收費

新竹漁港30多年未整修，碼頭多處路面下陷不平，影響觀光休憩功能，也威脅漁民作業安全性，市府去年再爭取水利署、漁業署等經費...

柚花時節滿山香氛 西湖鄉公所27日邀大家上山健行

一年一度的西湖柚花季又來了！西湖鄉公所3月27日上午8點到下午4點將舉辦「西湖柚花健行趣」，今年柚花季採戶外健行方式，邀...

敏盛大園洗腎診所開幕 桃園沿海腎友就近照護不外求

桃園市大園地區洗腎病人多，往往必須外地洗腎不便，敏盛大園門診中心盛仁診所今天上午由敏盛總裁楊敏盛及民代多人開幕，該診所2...

新竹山區久違降大雨卻釀災 國家級步道棧橋遭落石砸毀

新竹山區今天降下久違降下大雨，但卻傳出尖石鄉霞喀羅古道遭落石阻擋中斷；林務局新竹林區管理處表示，疑因雨勢，步道16.2K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。