桃園抗旱祭30多種對策 鄭文燦：會提供經驗給其他縣市

桃竹苗水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天談及抗旱狀況，他表示，桃園從去年10月已開始抗旱對策，祭出30多種抗旱對策，用盡一切方法降低石門水庫水位的下降速度，將把相關經驗提供給其他縣市，他也坦言，水情因充滿未知數，是很大的挑戰。

鄭文燦說，桃竹苗率先進行抗旱，桃園去年10月進行抗旱對策，當時石門水庫儲水量約4成，經過半年，目前還是4成1左右，採取兩期稻作休耕、夜間減壓供水、北水南調，再加上利用埤塘、河川、地下水，甚至放流水都納入運用範圍，因此目前桃園在抗旱對策上已經有30幾種對策，但一般民眾較沒有感覺到。

鄭文燦指出，夜間減壓供水5%到7%，對生活的影響較大，不過桃園現在只有黃燈，而新竹已經進入橙燈，公立游泳池已停止營運，他已請市府各單位加強宣導節水，用盡一切方法降低石門水庫下降的速度，未來4月到6月將面臨梅雨季節是否有充足的雨量，會不會變成乾梅，這是很大的挑戰，且7月後，颱風季節能否帶來充沛雨量，更還是未知數。

鄭文燦呼籲，請所有市民和企業都要配合節水，桃園包括調度、備援、節水等抗旱經驗，都會提供完整的資料給其他縣市參考，最近他也會再跟中央舉行聯合抗旱會議，檢討這半年的抗旱對策，以及制定未來半年的抗旱對策。

媒體問及桃三灌區有沒有可能會受到影響？鄭回應，目前桃三灌區是先取用埤塘的水源，接著從老街溪跟新街溪抽水，原定抽水的數量大概是260萬公噸，不過現在可以抽水到大概360萬公噸，目前老街溪、新街溪的流量還夠，會優先使用這一塊，未來才會用到石門水庫的水，希望能夠確保已經農委會核定桃三灌區供灌可以不受影響。