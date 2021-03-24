8292萬元改善新竹漁港今啟用 岸水岸電採插卡收費

新竹漁港30多年未整修，碼頭多處路面下陷不平，影響觀光休憩功能，也威脅漁民作業安全性，市府去年再爭取水利署、漁業署等經費共8292萬元進行周邊海岸環境改善，整修全區道路、更新簡易管筏上架場，並在岸邊新設3座岸水岸電設施，漁民插卡使用水、電，迎合使用者付費趨勢，市府今天舉行啟用典禮，展現各項改善成果。

市府指出，近年爭取前瞻水環境計畫經費，分期分區改善新竹漁港基本設施，累計投入超過15億元打造新竹漁人碼頭，包含國際風箏賽場、親子沙灘、南寮旅服中心等處，也營造了打卡景點魚鱗天梯、打通南寮大道，並進行清淤工作與改造漁港作業區等。

由於漁港道路長達512公尺沉陷，影響行車安全，市府去年7月著手改善工程，近月已將漁港南側的全區道路全數改善完成，改善面積高達1萬5400平方公尺，另也更新排水溝蓋2.2公里、更新繫船柱144座，補植140棵行道樹等，讓漁港環境再升級。

這次的漁港環境改善工程還有1大亮點，就是設置3座岸水岸電設施，因過往漁民取水是租借加水機，但實際管理難與碼頭設施整合，另使用電力則有電線從加油站穿越馬路的情形，不僅影響用路通行，也欠缺收費管理，這次新設施採插卡計費，不用再投幣。

副市長沈慧虹、漁業署長張致盛等人今天出席啟用典禮，沈說，漁港重車多，需要提供安全的作業環境，如今改善後讓人耳目一新，且岸水岸電為必要設施，希望讓漁民更方便使用，由於最近水情艱困，她也呼籲大家節省用水，避免進入供五停二的紅燈階段。