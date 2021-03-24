被9名樂天女孩扛起跳抬棺舞 鄭文燦：沒把它當福利啦

中華職棒樂天桃猿隊昨天熱血開打，市長鄭文燦也現身參與首場開幕戰，樂天啦啦隊也配合現場「抬棺舞」音樂，將鄭文燦抬起慶祝，影片一曝光被許多網友笑稱，「當市長福利真好」。鄭文燦今天回應，「我沒有把它當福利啦！」

鄭文燦昨天到場看球，中場被樂天啦啦隊的9名「樂天女孩」扛起，重現日前很夯的「抬棺舞」，氣氛相當嗨，這一幕被立委鄭運鵬拍下轉貼在臉書分享，他更寫下「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」引起網友熱烈討論，紛紛直呼，「找到從政的理由了」、「想當市長」。

媒體問及，昨天職棒開幕戰，市長被抬起來有被嚇到嗎？鄭文燦表示，昨天的焦點請衛生局及部桃的醫護同仁去看球，並由部桃護理師葉佳燕、院長徐永年分別擔任投手及打擊手，他則擔任裁判，希望在疫情後讓大家對醫護人員多一份支持，尤其現在已經開始施打疫苗。

鄭文燦說，希望職棒能夠安全開打，球迷能回來，這才是他的主要目標，當時是因為比賽落後，和啦啦隊員一起幫樂天桃猿隊加油，當時啦啦隊一時興起，事前沒有劇本，但最重要的是把球迷的心緊緊的拉回來，這是最重要的。至於有人說這是桃園市長的福利，因此下屆可能要參選的人會變多，鄭笑說，「我沒有把它當福利啦！」