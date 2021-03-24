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防濃霧影響行車 竹南警方在轄內增設太陽能爆閃警示燈

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南警分局在轄內易生濃霧路段新增太陽能爆閃警示燈。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局在轄內易生濃霧路段新增太陽能爆閃警示燈。圖／竹南警分局提供

苗栗縣竹南警分局昨天在轄內易生濃霧路段新增太陽能爆閃警示燈，希望利用爆閃警示燈發出的藍、紅色燈光讓駕駛人在濃霧中注意並減速慢行，避免發生事故，也提醒用路人多注意車前道路狀況。

竹南警分局指出，深夜及凌晨2大時段是光線最昏暗時候，如加上濃霧，容易因視距不足導致反應不及而發生交通事故；3月20日清晨5點左右，後龍鎮台6線也發生一起因用路人行經濃霧路段能見度不佳引起的事故；分局為避免因濃霧造成交通事故，特別在西濱公路台61線與龍江街、博愛街、台1己線、苗33線路口以及台6線0.5公里等處增設爆閃警示燈，盼保障民眾生命財產安全。

警方呼籲用路人行經濃霧路段，能見度不佳，應即減速並開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，同時應保持較長跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。

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