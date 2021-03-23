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合理嗎？隔一條馬路 桃園公有停車場收費每小時差10元

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
園區新民、文昌公園都是公有停車場，雖然只有一條馬路之隔，收費卻是每小時30元和每小時40元二樣情。記者陳俊智／攝影
園區新民、文昌公園都是公有停車場，雖然只有一條馬路之隔，收費卻是每小時30元和每小時40元二樣情。記者陳俊智／攝影

桃園公有停車場收費紊亂，消費者霧沙沙；桃園區新民、文昌公園都是公有停車場，雖然只有一條馬路之隔，收費卻是每小時30元和每小時40元二樣情，其他地區公有停車場也有收費標準不一情形；交通局長劉慶豐解釋委外廠商不同，價格由業者自訂，但多名市議員認為收費應該統一。

據調查，桃園區有46個公有停車場，臨停收費從每小時20元到40元不等，有不少停車場距離不過數百公尺，但有10元、20元的價差，其中又以新民與文昌公園最為明顯。

市議員黃婉如今質詢時表示，文昌公園雖然設備新穎，但使用率不高，到了晚上，幾乎是空蕩蕩一片，如果不想辦法活化，以後恐變成街友排排睡，「我們好不容易有那麼新、那麼好的建設，為什麼不好好利用」；市議員余信憲、黃明月等人也提出質疑，認為交通局應訂出標準，統一收費價格。

局長劉慶豐表示，停車場的費率普遍會因為便利性和功能差異而有所落差，市中心的停車場因為需求量大，因應市場機制，價格自然會比偏遠地區或使用率低的停車場高。以新民和文昌公園2停車場來說，新民使用率高，但因為是機械式停車場，需要花時間等待，平面式的文昌公園停車場則可省下時間成本，就看民眾如何選擇。

停車場 街友

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