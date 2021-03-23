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噱頭十足！藍營議員拚竹市長黨內初選 推幸福一號競選巴士

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
李國璋說，這台競選巴士將繞行竹市各角落，也會扮演他的行動競選辦公室，讓他隨時可以在車上與競選幕僚、輔選幹部召開市長初選的行動選戰會議。圖／李國璋提供
李國璋說，這台競選巴士將繞行竹市各角落，也會扮演他的行動競選辦公室，讓他隨時可以在車上與競選幕僚、輔選幹部召開市長初選的行動選戰會議。圖／李國璋提供

參與國民黨新竹市長黨內初選的新竹市議員李國璋繼日前發布競選識別系統之後，今再度公布最新選戰工具「新竹幸福一號」競選巴士，李國璋說，這台競選巴士將繞行竹市各角落，也會扮演他的行動競選辦公室，讓他隨時可以在車上與競選幕僚、輔選幹部召開市長初選的行動選戰會議。

李國璋指出，「新竹幸福一號」的外型則是參考美國總統大選的巡迴競選巴士，除有宣傳功能，也是競選造勢活動的現場背景，在定點停車時也可以在車上與市民鄉親舉辦小型的見面會。

競選巴士採用全車包膜的方式，並將日前公布的識別系統都一併呈現，車頂貼上「李國璋」三個大字，要讓住在高樓層的民眾也能看見，巴士兩側的中文字分別是「幸福託付，全力以赴」及「新竹交棒，幸福延伸」兩大訴求，也都有英文競選口號「CHOOSE、BETTER、 HSINCHU」。

李國璋表示，這次市長初選要給民眾一個全新的感受，也要打一場優質的選戰，一如他向民眾宣示的2040大新竹願景，今天競選巴士正式出發，他要為新竹市政開創新局。

「新竹幸福一號」競選巴士的大小規格跟遊覽車一模一樣，由於不涉及變造車體、改造內部、骨架、引擎、底盤的變更，李國璋競選辦公室在確認合法、安全後才讓車輛開始上路，即日起到6月底初選結束前，這台競選巴士會在市區天天與民眾見面。

李國璋指出，「新竹幸福一號」的外型則是參考美國總統大選的巡迴競選巴士，除有宣傳功能，也是競選造勢活動的現場背景，在定點停車時也可以在車上與市民鄉親舉辦小型的見面會。圖／李國璋提供
李國璋指出，「新竹幸福一號」的外型則是參考美國總統大選的巡迴競選巴士，除有宣傳功能，也是競選造勢活動的現場背景，在定點停車時也可以在車上與市民鄉親舉辦小型的見面會。圖／李國璋提供

新竹 巴士 願景

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