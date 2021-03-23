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苗栗縣立體育館6000多萬改造 全館規畫運動用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影

苗栗縣立體育館6000多萬元改造，整修及耐震補強工程今天竣工啟用，內外及設施煥然一新，1樓不再提供社團辦公，規畫體適能、韻律教室等多功能教室，地下1樓桌球、二樓羽球為主，將訂定管理租借規則，使用者付費提供運動使用。

40多年歷史的縣立體育館，開館40多年，因館舍老舊，館內漏水、地板龜裂，鋼筋裸露及水泥剝落等問題，縣府向中央爭取經費，整修及耐震補強工程改善，今天竣工啟用，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人到場，安排福興武術國中小舞獅、戰鼓表演，及建功國小熱歌勁舞，氣氛熱鬧滾滾。

教育處指出，整修工程經費4450萬元，將原有老舊隔間拆除重新規畫粉刷，更新6面PVC運動地墊，還有地下室至頂樓的全棟防水工程，建置全新男、女廁所，及增設盥洗室；耐震補強工程經費1575萬元，施作8支柱由地下1樓至4樓擴柱結構補強等，此外，外觀利用水管新設加以美化，造型活潑新穎富創意，增添體育館設計感。

徐耀昌等人稱讚改造後寬敞、明亮、通風，體育館啟用後，將移撥毗鄰的建功國小代管，日後也將訂定管理租借規則，縣府教育處長邱廷岳說，整修前體育館1樓供一些社團使用辦公，改造後的空間將規畫體適能、韻律教室等多功能，全館都供運動使用。

苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育館6000多萬元改造，內外煥然一新，今天竣工熱鬧啟用。記者范榮達／攝影

體育 徐耀昌

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