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為進行自來水管線施工 新竹芎林這個月將第3度停水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣芎林鄉3月以來第3度停水，水公司表示是為進行減壓閥施工。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影
新竹縣芎林鄉3月以來第3度停水，水公司表示是為進行減壓閥施工。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影

新竹縣竹北市、芎林鄉部分區域，24日上午10點開始將停水12個小時，自來水公司表示因目前寶山支援芎林用水經監測，發現水壓可能過高，因此要在芎林鄉東興路2段進行減壓閥設置工程，穩定芎林用水及管線安全。

水公司竹北營運所表示，此次停水區域從竹北市東海里、下山橋以東，到文林村、中坑村高速公路以西區域，還包含上山村、下山村、芎林村、水坑村等範圍，為增設減壓閥將停供12小時，預計要到24日晚間10點才會恢復供水。

經了解，增設減壓閥工程是因日前完成寶山支援芎林管線改接工程後，發現從寶山來的用水可能會對芎林地區的自來水管線造成水壓過高，為了避免管線破裂，也為穩定日後芎林地區多元供水，因此進行施工並計畫性停水。

新竹縣芎林鄉3月以來第3度停水，水公司表示是為進行減壓閥施工。圖／台灣自來水公司提供
新竹縣芎林鄉3月以來第3度停水，水公司表示是為進行減壓閥施工。圖／台灣自來水公司提供

停水 北市 新竹

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