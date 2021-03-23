停車資訊全都露 桃交通局網站遭揶「官方版抓猴神器」

桃園市交通局建置停車資訊網，方便民眾查詢停車費繳交情況，但有人發現未繳費的停車資訊未設限，只要有車牌號碼，不認識的第三人也能查詢特定人士曾到哪裡停車，掌握特定人士行蹤，等同「官方版的抓猴神器」。市議員黃敬平今天質詢時批交通局隱私管理鬆散，且問題不改恐遭有心人士利用；對此，局長劉慶豐允諾會盡快改善。

黃敬平表示，交通局停車資訊網站只要輸入車號，可直接查詢這輛車停過哪裡、停了多久，完全不需要其他的驗證。如果有心人士想追蹤某人，只要掌握車牌號碼，就可以輕鬆掌握其行蹤，徵信業者笑稱「官方版的抓猴神器」事小，萬一不法之徒用來策劃綁票或其他犯罪就完了。

黃敬平認為，便利及個資應該取得一個平衡點，便利與安全相比，安全更加重要。因此，交同局對於民眾個人隱私及相關驗證查核應該要有更嚴密的管控。

劉慶豐表示，此部分確實有不妥之處，將請相關人員研議，適當隱匿資訊，避免再讓民眾隱私曝光。