2021桃園鐵玫瑰熱音賞開放報名中 前3名可打造單曲上架

2021桃園鐵玫瑰熱音賞邁入第9屆，以往只限制團體參賽，今年賽制升級擴大，不限國籍、曲風、人數，分為校園組及社會組競賽，4月7日報名截止，首度為入選團隊打造完整系統化培訓課程，總獎金高達150萬，各組前3名將獲得金獎團隊打造單曲，並進行合輯數位上架。

副市長李憲明表示，桃園是六都中最年輕的城市，市府相當支持培育音樂人才，要有培育年輕人的心，再建立場館跟制度，他提及，位於青埔特區的桃園流行音樂露天劇場，占地2.2公頃，預計今年4月完工，內部可容納1萬5000人，非常值得期待。

市府藝文設施管理中心說，今年熱音賞特別邀請到「董事長樂團」吉董、「魚丁糸」可田、「滅火器」大正、「1976」阿凱、「八十八顆芭樂籽」阿強，5大樂團代表擔任推廣大使。記者會上更和副市長李憲明合體，同穿鐵玫瑰熱音賞特製黑色T恤、戴上黑色墨鏡，化身音樂合組「MIT」，象徵Made In Taiwan、Music In Taoyuan。

5大樂團代表更向大家分享比賽經驗與心得，大正直呼，成績不是重點，而是在比賽時會遇到許多同一期的戰友，滅火器以前比賽時也沒有得什麼獎，最重要的是享受過程、持續創作。可田則建議，既然參加比賽，就要讓評審留下深刻印象或者得獎，能做到其中一件事就很了不起。