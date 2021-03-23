苗縣違反水保法案件總量降 3鄉鎮上升列警示
苗栗縣政府今天公布109年度違反水土保持法案件總數115件，較上一年度減少，其中大湖鄉下降最多，但苑裡、造橋及卓蘭3鄉鎮違規比率上升，將列為警示鄉鎮，加強巡查。
縣府水利處指出，統計苗栗縣109年違反水土保持法案件共115件，整體較108年的143件呈現下降趨勢，其中97件處分罰鍰，4件屬農業行為違規處以限期改正，其他14件則移送苗栗地檢署偵辦。
水利處表示，相較兩年度差異，多數鄉鎮均呈現下降，降幅最大為大湖鄉，從108年度的28件降至7件，然而，苑裡、造橋及卓蘭3鄉鎮的違規案件不減反增，因違規比率上升，將列為警示鄉鎮，函請鄉鎮市公所加強巡查，即時制止違規行為。
水利處水土保持科分析，案件上升主因仍在於廢棄土方案件增加，水保單位針對相關案件將持續祭出重罰，後續移請農業處、地政處、環保局等單位列管。
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