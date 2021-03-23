「就是愛桃園」旅宿優惠補助夯 民眾疑業者趁機漲

出國不了國，致使國旅大爆發，桃園市政府推出「就是愛桃園，住宿享優惠」，提供自由行旅客住宿優惠，每房補助1000元，每人可補助2次，登錄人數高達4萬3964人，超受歡迎。不過有民眾反應，「政府補1000元，業者就漲1000元，沒意義」；觀旅局強調，優惠補助是以官網原價折抵，如有哄抬房價的情形，歡迎民眾檢舉。

「就是愛桃園，住宿享優惠」，不限桃園市民，只要是國人，在3月22日至4月30日入住參加活動的桃園旅宿，限周日至周五，且4月2日、4月4日除外，每房可補助1000元，每人補助2次，無需連續入住也不限同一旅宿，限額補助2萬間房，桃園市321家合法旅宿中有171家加入這次活動。

市府推出優惠補助措施，不過有民眾質疑，「辦這個沒有用，旅宿業者針對這個活動，都刻意調高房價」、「很多飯店打假球，用訂房網站不能使用補助，打電話去飯店訂，扣掉政府的補助，價格竟還比訂房網站高」，無奈表示根本申訴無門。

觀旅局觀光管理科長李復華回應，市府有和旅宿業者約法三章，規定不得將原價提高，目前未接獲相關檢舉案。市面上現有很多訂房網站有自己一套行銷策略，如特別時間有促銷價格等，才會讓民眾覺得用訂房網站比官網還划算，誤解旅宿業者漲價。他強調，若有不肖旅宿業者趁機哄抬房價，民眾可向觀旅局檢舉。