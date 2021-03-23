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為恭醫院雁行照護雙主治 救治三灣橫紋肌溶解症病人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
頭份市為恭紀念醫院張恩書與三灣診所院長賴鎮華（圖）啟動雁行醫療照護團隊，線上察看橫紋肌溶解症工人狀況，提供雙主治醫療模式。圖／為恭紀念醫院提供
頭份市為恭紀念醫院張恩書與三灣診所院長賴鎮華（圖）啟動雁行醫療照護團隊，線上察看橫紋肌溶解症工人狀況，提供雙主治醫療模式。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣三灣鄉全鄉僅有2間診所，醫療資源相對不足，最近1名疑似橫紋肌溶解症工人，三灣診所透過雁行醫療照護團隊，快速轉診到「雁首」頭份市為恭紀念醫院，提供診所、醫院雙主治醫療服務，病人獲得妥善照顧，4天後痊癒出院返家。

1名36歲工人日前因在高溫環境下工作後，發生頭暈、頭痛、噁心、全身無力、脫水現象，至三灣診所求診，三灣診所院長賴鎮華診治，發現病人有血壓低、體溫低、心跳快、皮膚無光澤、尿少等症狀，初步診斷為疑似橫紋肌溶解症，考量病人情況嚴重，需要進一步至醫院治療。

賴鎮華透過電子轉診系統，轉至為恭住院治療，住院期間，賴鎮華透過轉診動態APP，及智慧醫療MPC系統，查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療狀況，並與為恭主治醫師張恩書保持雙向溝通，提供雙主治醫療服務，4天後出院。

賴鎮華表示，三灣人口6341人，醫療資源不足，僅有2間基層診所，橫紋肌溶解症1年有1件案例，橫紋肌溶解症及併發症相當嚴重，可能需要急性洗腎，如無即時處理，甚至會喪命，雁行醫療照護團隊完整的轉診流程，快速將病人轉診至醫院治療，急性期處理完，再轉回至基層醫療院所追踨，無縫接軌的雙主治模式。

為恭院長陳振文指出，院方配合健保署北區業務組「分級醫療雁行計畫」，並在縣府衛生局指導下，連結縣內110家醫療院所成立雁行醫療照護團隊，為恭扮演雁首角色醫院，及基層院所後援醫院，提升醫療品質，促進社區民眾的健康。

頭份市為恭紀念醫院張恩書（圖）與三灣診所院長賴鎮華啟動雁行醫療照護團隊，線上察看橫紋肌溶解症工人狀況，提供雙主治醫療模式。圖／為恭紀念醫院提供
頭份市為恭紀念醫院張恩書（圖）與三灣診所院長賴鎮華啟動雁行醫療照護團隊，線上察看橫紋肌溶解症工人狀況，提供雙主治醫療模式。圖／為恭紀念醫院提供

衛生局 洗腎 健保

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