為恭醫院雁行照護雙主治 救治三灣橫紋肌溶解症病人

苗栗縣三灣鄉全鄉僅有2間診所，醫療資源相對不足，最近1名疑似橫紋肌溶解症工人，三灣診所透過雁行醫療照護團隊，快速轉診到「雁首」頭份市為恭紀念醫院，提供診所、醫院雙主治醫療服務，病人獲得妥善照顧，4天後痊癒出院返家。

1名36歲工人日前因在高溫環境下工作後，發生頭暈、頭痛、噁心、全身無力、脫水現象，至三灣診所求診，三灣診所院長賴鎮華診治，發現病人有血壓低、體溫低、心跳快、皮膚無光澤、尿少等症狀，初步診斷為疑似橫紋肌溶解症，考量病人情況嚴重，需要進一步至醫院治療。

賴鎮華透過電子轉診系統，轉至為恭住院治療，住院期間，賴鎮華透過轉診動態APP，及智慧醫療MPC系統，查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療狀況，並與為恭主治醫師張恩書保持雙向溝通，提供雙主治醫療服務，4天後出院。

賴鎮華表示，三灣人口6341人，醫療資源不足，僅有2間基層診所，橫紋肌溶解症1年有1件案例，橫紋肌溶解症及併發症相當嚴重，可能需要急性洗腎，如無即時處理，甚至會喪命，雁行醫療照護團隊完整的轉診流程，快速將病人轉診至醫院治療，急性期處理完，再轉回至基層醫療院所追踨，無縫接軌的雙主治模式。