強占民地拓寬馬路？中壢區公所：修復水溝不須地主同意

讀者投訴，指稱桃園市中壢區公所在中央大學附近地區，未經地主同意，就配合建商強占民地拓寬馬路，一家人甚至是看到電線杆的公告才驚覺此事。區公所回應，施工目的是將既成水溝跟馬路修復得更好，維持原有功能，因此不須經過地主同意，但為避免衝突，現階段先停止施工，後續會加強溝通。

住在中央大學附近的余小姐表示，家族在三民一路的農田，必須仰賴老父親年輕時挖掘的排水渠道灌溉，但自從前年建商進駐，區公所便以道路寬度不足影響交通為由，規畫在溝渠上鋪設混泥土和鐵格柵，他們認為此舉將影響清淤，並質疑區公所以水路加蓋之名，行道路拓寬之實。

余小姐說，區公所去年準備施工前，都未和地主聯繫，這項工程因家人和附近住戶群起抗議暫緩，但區公所今年在農水署同意下，3月中無預警出動多部大型機具到場施工，即使老父親以肉身阻擋怪手，工程單位仍執意進行，雙方僵持不下一度報警；家人現在每天都提心吊膽，不知怪手何時又來。

余小姐氣憤地說，當初建商廣告強打「三民一路寬度有6米，未來會變8米」，沒想到多出來的2米竟是要強占他們的土地；而依照農田水利法，政府進行工程前，應先徵得土地所有權人同意，否則可向主管機關求償，但當他們據理力爭，卻遭區公所工務課人員回應「哪一條法律規定我不能給你加蓋」，讓他們哀莫大於心死。

區公所工務課課長黎萬正回應，當地因居民增多，交通流量變大，常有民眾反應會車不易，加上水溝使用多年有坍塌情況，公所配合爭取預算，拓寬瓶頸道路及更新水利溝；因公所僅修復、維持既成水溝跟馬路的原有功能，在沒有影響住戶權益下，施工不須經過地主同意。