影／先睹為快！桃園彩色海芋季27登場 美人魚裝置吸睛
去年疫情停辦的桃園彩色海芋季，2021桃園彩色海芋季回來了！桃園市府農業局今年在大園區溪海休區，由大園青農陳士賢及花卉產銷班第二班班長張峰智領軍，種植海芋及向採購在地草花20萬株襯托下，市府預定本月27日開幕登場，今天上午會場的海芋及百合、各種草花花開，吸引不少遊客先睹為快和搶先打卡、拍照。
今年桃園彩色海芋季的海芋色彩繽紛，不同陽明山白色海芋，市府農業局會同大園花卉業者，將溪海休閒園區5.9公頃農田，打造「海洋奇芋記」為主題，立體花卉裝置載體，形塑海底花卉樂園，展區由多達13品種，8個色系，總共6萬株彩色海芋構成，包括罕見紫色、黑色特殊色系海芋，搭配2萬株百合、香水百合，自3月27日至4月11日展開繽紛浪漫彩色海芋之旅。
今年特別裝置「愛神美人魚」及7大海洋生物造型的裝置藝術，讓展區更具魅力、療癒效果，非常適合市民到此打卡，率先前往拍打卡的劉小姐說，他與朋友開車回桃園，經過溪海看到工人在布置五色繽紛的海芋和花卉十分漂亮，就下車拍照先睹為快，滿園花色十分療育。
市府農業局表示，今年彩色海芋及園區花卉布置，讓民眾能近距離欣賞彩色海芋之美，規畫裝置藝術之外，設有海芋、波斯菊拍照區，民眾可以走進花田拍網美照，可望在網路掀起戶外賞花潮，主辦單位推出集章免費換農事體驗券活動，花季規畫3條免費接駁車路線，也請民眾多利用大眾運輸工具及免費接駁專車，後疫情期間來一趟戶外之旅。
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