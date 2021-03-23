竹市辦樂高展免費玩 有巨型摃丸湯、迷你版州廳

新竹市府將在清明連假「2021新竹市兒童藝術節」推出「小小市長就是你-打造你的樂高城市」樂高展，屆時市府大廳屆時不僅有樂高版「巨型」摃丸湯，還有「縮小100倍」的新竹州廳供孩童玩樂、組裝，並透過投影打造樂高城市，該展覽展期10天，民眾若完成闖關任務就可獲得樂高文具組。

市長林智堅今開箱6倍大樂高版擬真摃丸湯、1:100樂高版新竹州廳，他說，兩項作品都由全台唯一樂高認證大師黃彥智製作，還原度很高，尤其摃丸湯上還細膩用樂高撒上香菜，新竹州廳則呈現建築之美。

市府城銷處表示，樂高展將搭配新竹冷知識，讓民眾看著新竹州廳了解在地歷史文化，民眾還能親自動手做，用樂高拼砌自己夢想城市，並投影於一旁牆面上的「未來樂高城市」街道。參與體驗並完成闖關的民眾即可取得小小市長認證，獲得樂高城市資料夾、城市系列貼紙。

城銷處補充，樂高好玩也好拍，這次展覽還首度還原樂高場景，打造3.5公尺的牆面，讓民眾進入拍照、還可跟經典樂高人偶合照。竹市將在4月2日至5日舉辦2021兒藝節，左岸將變身成「風的運動場」，有六大巨型遊具，讓孩子們體驗高空穿越，州廳晚上還將用光雕說童話故事、周邊還將有街頭藝人表演、市集。