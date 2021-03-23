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竹市防救災模擬系統 獲頒智慧城市創新應用獎

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府將MR（混合實境）、VR（虛擬實境）結合開發出一套防救災模擬系統，獲得2021年智慧城市展肯定，拿下「縣市創新應用組」獎項，今由蔡英文總統頒獎。圖／新竹市政府提供
新竹市府將MR（混合實境）、VR（虛擬實境）結合開發出一套防救災模擬系統，獲得2021年智慧城市展肯定，拿下「縣市創新應用組」獎項，今由蔡英文總統頒獎。圖／新竹市政府提供

新竹市府將MR（混合實境）、VR（虛擬實境）結合，開發出一套防救災模擬系統，仿照狹小巷弄地區、大型購物中心等救災模擬環境，增加高溫濃煙、火焰閃燃等救災狀況，讓消防員透過多媒體反覆演練。該系統獲得2021年智慧城市展肯定，拿下「縣市創新應用組」獎項，今由蔡英文總統頒獎。

2021年智慧城市展(Smart City Summit & Expo)是亞洲規模最大的智慧城市專業展會，今年智慧城市展在台北南港展覽館2館展出。竹市這套防救災模擬系統獲經濟部前瞻計畫補助1億8214萬元，結合MR、VR模擬系統，讓消防員反覆演練，模擬實際救災及民眾疏散逃生，建立系統性防救災機制，提升市區域救災能量。

消防局指出，MR系統的優點是消防訓練教官可透過系統看見學員視野，提醒學員忽略的救災盲點，即時糾正並指導救災，讓救災訓練更加全面，也可讓學員重複練習，比模擬真實場景的成本低。透過VR打造的消防救災模擬演練系統可針對新竹街景特色模擬出大型購物中心、高層建築物、狹小巷弄地區等火災樣貌，以便消防指揮官訓練調度指揮。

蔡英文說，台灣智慧城市展逐漸發展為亞洲最大規模展覽，來自許多國家的城市都來台討論智慧城市政策等。台灣也將迎向5G時代，政府以前瞻基礎建設2.0計畫推動數位建設。如今在各縣市都可見到創新導入物聯網應用技術，如交通、消防，再次恭喜各獲獎單位，感謝他們致力於營造智慧城市。

市長林智堅指出，竹市擁有全台最重要科技產業聚落，在地就有數間國家級研究單位，還有5所頂尖大學，利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活。各項縣市總體競爭力的評比竹市也屢屢拿下非六都第一佳績。

市府指出，已積極與5大電信業者合作推動5G基礎建設，並建置都市發展、水質監測、稅務智能等資訊平台，提供民眾最貼心便捷的服務。在交通方面，市府建置「新一代智慧交控中心」在重要的聯外幹道設置eTag丶360度路況監控監視器蒐集車流路況資訊，以大數據分析，傳送資訊到遠端號誌及交通電子看板更新路況資訊，讓用路人盡快改道。

另外，市府也與工研院合作在南寮漁港打造全國第一個自駕車開放試驗場域，讓自駕車在真實道路上路測試。

新竹 消防員

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