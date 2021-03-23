周末來新竹玩！親子運動會、FOCA馬戲團表演好精采

「新竹左岸草地跑跑音樂趴」本周六（27日）下午在新竹左岸滑輪公園及左岸草原登場，有兒童劇、有氧操、草地輕音樂、Pushbike賽道體驗、草地野餐趴，孔廟廣場還有FOCA福爾摩沙馬戲團特技表演，另外，市府規畫新竹市立動物園還有歡慶突破200萬人次活動，周日（28日）將帶來光影表演、動物臉譜彩繪活動及闖關活動，邀民眾一起同樂。

為替2021兒童藝術節暖身，新竹市府籌辦一系列親子藝文活動，本周末更將有3場活動登場。第一場是本周六下午3至6點於新竹左岸滑輪公園與左岸草原登場的「新竹左岸草地跑跑音樂趴」，邀來知名兒童有氧教練及親善大使河馬樂樂；新竹在地「好玩的劇團」則帶來「動次動次」音樂劇，另有清新女聲盧菀呈、乾淨的房間將帶來一首首草地輕音樂。

為讓2至6歲孩子充分了解滑輪公園安全使用方式，活動當天會邀請專業團隊「運動島綜合運動體能館」規畫基礎教學體驗活動，並提供滑步車、安全帽，由專業教練指導入門體驗，體驗完畢即送收納購物袋1份，限量180位。歡迎家長事先上網報名，每30分鐘一梯，一梯30人，包含網路20人、現場10人。

市府環保局指出，活動當天民眾到左岸拍照打卡即送「風收寶寶貼紙」1份，每人限換1份，限量600份。提醒民眾別錯過主舞台接棒演出的精彩活動，主持人與表演者會熱絡互動，並送出帆布袋、五色螢光筆等精美禮物。

左岸開趴放電後，周六晚上7點將有「FOCA福爾摩沙馬戲團」在孔廟前廣場演出劇作「馬戲派對」。FOCA福爾摩沙馬戲團是台灣第一個專業馬戲團隊，擅長打破舞台限制，帶給觀眾驚奇與歡樂。