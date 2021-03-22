桃市發好市券衝市場買氣 市議員批六成行銷浪費公帑

疫情過後，桃園市政府經發局推出傳統市場、夜市發放2萬組200元的「桃園好市券」，市議員多人今天下午質詢紛紛批評1026萬元好市券，只有發放400萬元，其他行銷費用660萬元，「根本是浪費公帑」，要求經發局必須重長計議，還有市議員抨擊，首波好市券發放限12歲以下兒童出示健保卡才可領取，1500位家長帶著1500兒童領券逛市場，引發交通等問題怎麼辦。

市府經發局長郭裕信表示，第一波針對確診者到過的桃園南門市場、八德大湳市場，優先發放各1500份好市券，配合兒童節活動行銷，第二波爭取經濟部補助，其中1026萬元好市券採實體券，針對全市14個市場、4個夜市發放每份200元，因為傳統市場無法全面使用電子支付，印製、發放及人力需要費用660萬元，希望藉由民眾到市場消費帶動買氣，「把人帶回市場」。

市議員呂淑真批評，部桃事件，造成南門、大湳市場生意損失很大，如今市府發放1026萬元好市券，但是市府補助老百姓只有400萬元，其他660萬元做行銷費用，錢都給印製廠賺走，這樣做不合理，「根本是浪費公帑」，不如直接給錢，她反對將660萬做行銷費用。

市議員陳萬得質疑，市府好市券第一波券發放限定12歲以下兒童出示健保卡領取，配合兒童節活動，他不知發放好市券與兒童節有何關係，「媽媽抱著1歲小孩去領200元，跟1000多人排隊，叫慶祝兒童節」，何況1500個家長帶著1500個兒童領200元，發生交通問題怎麼辦。