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竹市啟用首座環保自然葬園區 讓生命回歸塵土

中央社 / 新竹市22日電

新竹市首座環保自然葬園區「詠生樹」今天啟用，市長林智堅表示，園區為樹葬，是將往生者骨灰處理後，能分解與大地融為一體，不造墓、不立碑、不留下記號，讓生命回歸塵土。

林智堅說，詠生樹園區打造超過420坪陽光草皮，並種下83棵常年常青的樹種，並讓園區風貌與大自然融為一體，提供民眾親人在往生後優雅的環境。

林智堅表示，樹葬相對土葬費用較低、且更親近自然與環保，而目前詠生樹園區屬試辦推廣期間，在2024年1月1日前，市民只要為往生親人申請，全額免費，盼有更多民眾接受，並響應環保自然葬。

民政處表示，詠生樹位在生命紀念園區羽化館前方，面積1.1公頃，最大穴位容量可達5354個，全區分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳及竹柏區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，提供多元葬法的新選擇。

民政處指出，樹葬的方式為，將骨灰處理，以一層骨灰一層泥土樹葉或花瓣，層層堆疊，並加入溶磷菌加速骨灰分解與大地融為一體，不造墓、不立碑、不留下記號，讓生命回歸塵土。

民政處表示，新竹地狹人稠，傳統土葬方式將造成亡者與活人爭地的現象，經過觀念改變，塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也會飽和，而環保自然葬對「綠色地球」的環保意識符合，也獲得多數人認同。

林智堅 樹葬

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