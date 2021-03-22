自來水普及率在六都中墊底 桃園議員批：開太極拳班

桃園市議會定期會市議員多人今天下午針對桃園市自來水普及率在六都排名墊底，質詢民眾申請自來水接管處處碰壁，不是以土地等問題卡關，就是水路不能走或要自費成本高，還有蘆竹外社10戶住家在議員協助申請自來水接管一年來沒有下文，市議員批評市府經發局「開太極拳班」，要求市府善盡照顧民眾喝水。

經發局長郭裕信表示，桃園市都會化較晚，自來水普及率相對六都較低，但為照顧無自來水地區居民，自來水延管工程補助從2015年4000萬元今年度編列6000萬元，推動自來水成長六都最高，面對較偏遠地區自來水延管建置成本較高，未來將採取以較多受益住戶優先考量延管，特殊個案補貼加碼方式，今年將以復興等偏遠住戶接管優先，讓住戶不必再喝非自來水。