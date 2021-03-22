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自來水普及率在六都中墊底 桃園議員批：開太極拳班

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員黃婉如( 圖右）質詢民眾申請自來水接管處處碰壁，批評市府經發局「開太極拳班」，圖左為經發局長郭裕信。記者曾增勳／攝影
桃園市議員黃婉如( 圖右）質詢民眾申請自來水接管處處碰壁，批評市府經發局「開太極拳班」，圖左為經發局長郭裕信。記者曾增勳／攝影

桃園市議會定期會市議員多人今天下午針對桃園市自來水普及率在六都排名墊底，質詢民眾申請自來水接管處處碰壁，不是以土地等問題卡關，就是水路不能走或要自費成本高，還有蘆竹外社10戶住家在議員協助申請自來水接管一年來沒有下文，市議員批評市府經發局「開太極拳班」，要求市府善盡照顧民眾喝水。

經發局長郭裕信表示，桃園市都會化較晚，自來水普及率相對六都較低，但為照顧無自來水地區居民，自來水延管工程補助從2015年4000萬元今年度編列6000萬元，推動自來水成長六都最高，面對較偏遠地區自來水延管建置成本較高，未來將採取以較多受益住戶優先考量延管，特殊個案補貼加碼方式，今年將以復興等偏遠住戶接管優先，讓住戶不必再喝非自來水。

市議員黃婉如表示，桃園市自來水普及率六都最低，民眾申請屢屢碰壁，市府以水利會、國產署或私人地不能過、或是水路不能彎，民眾申請困難，經發局如「開太極拳班」，喝水是民生根本需求，市府要盡責。市議員張桂棉提出蘆竹外社10戶居民，10多年來都沒有自來水，靠地下水生活使用，她去年協助居民申請自來水接管，里長、居民都簽同意書，申請一年來卻都沒有下文。

桃園市議員批自來水普及率六都墊底，民眾申請接管處處碰壁，市府經發局表示今年補助6千萬元補助自來水建置接管。圖／市府經發局提供
桃園市議員批自來水普及率六都墊底，民眾申請接管處處碰壁，市府經發局表示今年補助6千萬元補助自來水建置接管。圖／市府經發局提供

地下水 國產署

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