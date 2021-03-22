鮭魚大餐到手！ 原民運桃市代表隊成功3連霸
全國原住民族運動會今天結束，桃園市代表隊表現突出，以51金41銀31銅優異成績，刷新桃園市代表隊2019年創下的105面獎牌紀錄，順利第3次衛冕全國總錦標第一名。桃園市長鄭文燦賽前期許代表隊若成功三連霸，慶功宴會有鮭魚餐。如今成功達標，隊員們可以好好期待一番。
桃園市代表隊本屆在各項競賽項目均有斬獲，尤以跆拳道項目對打12金6銀1銅、品勢8金2銀2銅，囊括20金8銀3銅最為搶眼；田徑項目也有12金13銀9銅優異表現。
傳統射箭部分，洪承俊與李嘉愃在少年男女混合組射下金牌，洪承俊在少年男子個人對抗賽中搶下第2面金牌；青少年女子組簡伊婕與青少年男子組李瑪瑞在個人對抗賽拿下2面金牌。
田徑部分，吳莠寧繼青少年女子組田徑 100公尺跨欄、青少年女子組田徑 4×100公尺接力取得雙料金面牌後，再度於少年女子組田徑200公尺奪得個人第3面金牌；風如芯在公開女子組田徑800公尺，一路領先順利奪下金牌。
籃球部分，女子組奪得金牌；角力競技項目，李怡娟和高誼荺分別在公開女生組角力自由式第四級、青少年女子組角力自由式第十級成功取回金牌。
跆拳道項目，公開女子組跆拳道對打57公斤級蘇柏亞、公開女子組跆拳道對打67公斤級林佳燕、公開男子組跆拳道對打58公斤級陳家樂、公開男子組跆拳道對打68公斤潘奎恩以及公開男子組跆拳道對打80公斤級王家宏，一舉奪得5面金牌。
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