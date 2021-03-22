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捷運環狀線「這一站」運量最低 房價卻漲最多

因應限水 新竹縣籌備輸水車與儲水桶

中央社 / 新竹縣22日電

缺水危機，經濟部可能實施「供5停2」限水措施，新竹縣府應變限水狀況，今天開會討論，縣長楊文科表示，目前各式輸水車充足，也會添購儲水用水桶設立臨時供水站，降低影響。

新竹縣政府今天召集各鄉鎮市公所與相關單位開旱災應變會議，以因應未來水情，若進入「紅燈」階段將實施分區或是定點供水，楊文科說，因應限水、停水相關措施，縣府做好萬全準備，但仍不希望啟動「供5停2」的情況，並要求各界做好節水。

楊文科說，新竹地區若水情進入「紅燈」，會啟動「供5停2」階段，依自來水公司規劃，把新竹地區分成甲、乙區，兩區將實施供水5天、停水2天，以此方式對民眾影響最小。

他表示，甲區為竹北市及部分芎林鄉，乙區為新竹市、竹東鎮及部分寶山鄉及芎林鄉。新豐湖口地區為二區支援前端水區，不停供。

這次會議也討論供水整備情形，如民生、醫療、消防及工業用水等整備狀況，包括設置臨時供水站及盤點可供調度各式輸水車。

縣府指出，目前消防局除值勤可調度3輛水車，環保局也有1輛水車可載運次級用水，提供載運民生、消防及醫療用水。消防局在不影響勤務下協助送水；社會處也會聯繫限水區域內，行動不便及獨居老人，給予協助。

會議中，竹縣府請各公所盡快添購儲水用水桶設立臨時供水站，警察局也考量民生用臨時供水站的安全性，將定期巡查並設置巡邏箱。

會後，楊文科也在臉書指出，今天為世界節水日，但各地水情吃緊，桃園以南、高雄以北更是全數進入黃燈甚至橘燈的警示，缺水問題將會對民生、經濟帶來巨大的衝擊。

楊文科指出，盼民眾從生活做起，不浪費水源、珍惜水源，而企業也要將回收水妥善處理再利用，才能民間、企業、政府共同攜手合作，撐過缺水難關。

新竹 楊文科 限水

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