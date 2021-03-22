詐騙花招多 平鎮警感謝郵局、銀行員阻詐

詐騙老哏層出不窮，桃園王姓男子日前在網友介紹下加入投資平台，獲利後想持續加碼，到郵局準備匯款15萬；無獨有偶，另一名張姓女子接到自稱是姪子打來的電話，也差點匯款16萬元，所幸機警行員發覺有異，才幫兩位民眾保住積蓄。

桃園市平鎮警分局長李建民今上午代表桃園市警察局長陳國進，至中國信託南中壢分行及中華郵政平鎮北勢郵局，頒發感謝狀及商品禮券，公開表揚協助阻詐有功人員。

警方表示，中國信託南中壢分行饒姓襄理、林姓協理，以及中華郵政平鎮北勢郵局鍾姓行員，日前分別受理王姓及張姓民眾臨櫃匯款時，發現民眾神色有異，疑似遭詐，立即主動關心提問，並通報員警到場協助處理。