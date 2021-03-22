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詐騙花招多 平鎮警感謝郵局、銀行員阻詐
詐騙老哏層出不窮，桃園王姓男子日前在網友介紹下加入投資平台，獲利後想持續加碼，到郵局準備匯款15萬；無獨有偶，另一名張姓女子接到自稱是姪子打來的電話，也差點匯款16萬元，所幸機警行員發覺有異，才幫兩位民眾保住積蓄。
桃園市平鎮警分局長李建民今上午代表桃園市警察局長陳國進，至中國信託南中壢分行及中華郵政平鎮北勢郵局，頒發感謝狀及商品禮券，公開表揚協助阻詐有功人員。
警方表示，中國信託南中壢分行饒姓襄理、林姓協理，以及中華郵政平鎮北勢郵局鍾姓行員，日前分別受理王姓及張姓民眾臨櫃匯款時，發現民眾神色有異，疑似遭詐，立即主動關心提問，並通報員警到場協助處理。
李建民表示，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友詐騙等，為防止民眾遭詐，警方積極與轄內金融機構及超商建立聯防機制，加強宣導反詐最新資訊，並請行員及店員如遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報警方派員到場處理，以維護民眾財產安全。
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