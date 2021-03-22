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享美食觀生態 鄭文燦訪新屋海洋客家休閒農業區

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午前往新屋區，出席「新屋區海洋客家休閒農業區劃定」及遊客中心揭牌典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往新屋區，出席「新屋區海洋客家休閒農業區劃定」及遊客中心揭牌典禮。記者朱冠諭／攝影

新屋海洋客家休閒農業區今年1月經農委會公告畫定，成為桃園第10個休閒農業區，範圍涵蓋永安里、笨港里、深圳里、蚵間里，公告面積達587.224公頃。桃市農業局表示，園區兼具漁業與農業，除了有沿海防風林，還有牽罟石滬等亮點，歡迎民眾體驗豐富多元的生態環境。

新屋區位處於桃園西南邊靠海處，擁有富饒的自然環境，發展成全國最大的農業區，也擁有豐富漁業資源。新屋區客家人口比例高達8成，為適應「風頭水尾」的地理環境，當地客家人發展出築石塭、牽罟捕魚等特有的海洋客家聚落文化。

市長鄭文燦今出席遊客中心揭牌儀式時表示，新屋是魚米之鄉，也是桃園農地面積最大的行政區，在市府及海洋客家休閒農業發展協會的努力下，海洋客家休閒農業區即將取得環境教育場域認證，成為桃園重要的農業、漁業及生態教育基地，不但可以進行食農教育及農事體驗，也兼具觀光漁港的功能。

農業局長郭承泉表示，民眾來到海洋客家休閒農業區，除了可以品嚐新屋區的新香米、鵝肉及永安漁港新鮮的漁獲，沿海防風林生態導覽搭配永安綠色隧道腳踏車體驗、後湖溪獨木舟體驗以及牽罟石滬特色亮點，處處蘊含著豐富自然、人文與生態的資源，相當值得民眾造訪。

桃園市長鄭文燦今上午前往新屋區，出席「新屋區海洋客家休閒農業區劃定」及遊客中心揭牌典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往新屋區，出席「新屋區海洋客家休閒農業區劃定」及遊客中心揭牌典禮。記者朱冠諭／攝影

牽罟 食農教育 腳踏車

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