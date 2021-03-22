享美食觀生態 鄭文燦訪新屋海洋客家休閒農業區
新屋海洋客家休閒農業區今年1月經農委會公告畫定，成為桃園第10個休閒農業區，範圍涵蓋永安里、笨港里、深圳里、蚵間里，公告面積達587.224公頃。桃市農業局表示，園區兼具漁業與農業，除了有沿海防風林，還有牽罟石滬等亮點，歡迎民眾體驗豐富多元的生態環境。
新屋區位處於桃園西南邊靠海處，擁有富饒的自然環境，發展成全國最大的農業區，也擁有豐富漁業資源。新屋區客家人口比例高達8成，為適應「風頭水尾」的地理環境，當地客家人發展出築石塭、牽罟捕魚等特有的海洋客家聚落文化。
市長鄭文燦今出席遊客中心揭牌儀式時表示，新屋是魚米之鄉，也是桃園農地面積最大的行政區，在市府及海洋客家休閒農業發展協會的努力下，海洋客家休閒農業區即將取得環境教育場域認證，成為桃園重要的農業、漁業及生態教育基地，不但可以進行食農教育及農事體驗，也兼具觀光漁港的功能。
農業局長郭承泉表示，民眾來到海洋客家休閒農業區，除了可以品嚐新屋區的新香米、鵝肉及永安漁港新鮮的漁獲，沿海防風林生態導覽搭配永安綠色隧道腳踏車體驗、後湖溪獨木舟體驗以及牽罟石滬特色亮點，處處蘊含著豐富自然、人文與生態的資源，相當值得民眾造訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言