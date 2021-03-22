享美食觀生態 鄭文燦訪新屋海洋客家休閒農業區

新屋海洋客家休閒農業區今年1月經農委會公告畫定，成為桃園第10個休閒農業區，範圍涵蓋永安里、笨港里、深圳里、蚵間里，公告面積達587.224公頃。桃市農業局表示，園區兼具漁業與農業，除了有沿海防風林，還有牽罟石滬等亮點，歡迎民眾體驗豐富多元的生態環境。

新屋區位處於桃園西南邊靠海處，擁有富饒的自然環境，發展成全國最大的農業區，也擁有豐富漁業資源。新屋區客家人口比例高達8成，為適應「風頭水尾」的地理環境，當地客家人發展出築石塭、牽罟捕魚等特有的海洋客家聚落文化。

市長鄭文燦今出席遊客中心揭牌儀式時表示，新屋是魚米之鄉，也是桃園農地面積最大的行政區，在市府及海洋客家休閒農業發展協會的努力下，海洋客家休閒農業區即將取得環境教育場域認證，成為桃園重要的農業、漁業及生態教育基地，不但可以進行食農教育及農事體驗，也兼具觀光漁港的功能。