給一條安全的道路 徐耀昌應允造橋農路改善

苗栗縣造橋鄉朝陽村淡文湖農地重劃50多年，部分農路坑洞、龜裂、凹陷等，影響通行安全，縣府爭取農委會補助款，將投入193萬元更新改善農路，縣長徐耀昌等人今天勘查，應允刨除重鋪650公尺，並於今年9月前完工，給用路人一條安全的道路。

淡文湖農地重劃區農路改善工程，地方迭有反映，今天上午飄著小雨，徐耀昌偕同縣府地政處長陳錦珠等人現勘，縣議員廖秀紅、廖英利、陳碧華，及造橋鄉長黃天貴、鄉代會主席陳裕福等人都到場關心，地方人士指出，淡文湖農地重畫1964年辦理，部分農路坑洞、龜裂、凹陷，及粒料脫落情形，亟待改善。

徐耀昌表示，朝陽村淡文湖農地重劃區農路緊臨自然運動公園，除了農產運輸，也是育達科技大學師生、上班族，及居民通行道路，年久失修、功能受損，鄉親常反映道路凹凸不平，易摔車、跌倒，已要求縣府團隊盡快發包施作改善，9月前完工。

地政處指出，農路改善工程已爭取農委會經費補助，預計6月開工，將原有路面刨除，並就凹陷路段補強路基，路面鋪設瀝青混凝土，農路兩側畫設白色標線，改善長度約650公尺，確保路面平坦，清楚道路範圍，維護夜間交通安全。