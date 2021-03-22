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竹北部分公園設路阻檔機車 輪椅族娃娃車也不便

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市民代表鄭建村（右）及蔡蕥鍹（左）接獲民眾陳情後，今天到公園實際測試輪椅通行狀況。記者陳斯穎／攝影
竹北市民代表鄭建村（右）及蔡蕥鍹（左）接獲民眾陳情後，今天到公園實際測試輪椅通行狀況。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市有近200座公園，有些公園在無障礙坡道進出口，設置鐵製障礙物或阻止機車進入的路阻，影響身障朋友、長者等通行權，竹北市民代表鄭建村及蔡蕥鍹接獲民眾陳情後，在臨時會提案建請竹北市公所儘速研議拆除，今天也到公園實際測試輪椅通行狀況。竹北市公所表示，安排下周開會討論拆除事宜。

蔡蕥鍹及鄭建村指出，公園廣場為防止機車進入設置鐵製障礙物，但卻讓身障朋友、長者以及推娃娃車的家長們相當不便，經初步統計，目前竹北約有9座公園共14處路阻仍存在，代表們已在臨時會提案，請竹北市公所儘速研議拆除，打造通行無阻的無障礙環境。

社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟指出，路阻設施是對身障者的歧視，讓輪椅族寸步難行，建議拆除路阻，至於民眾擔心機車進入的問題，建議初期採柔性勸導，長期加強公民教育，還給民眾安全無慮的無障礙環境。

鄭淑娟也提到，縣府規畫打造22座特色公園，希望縣府除考量各年齡層規畫適合設施外，也要重視無障礙設施，讓公園成為各族群都可使用的休憩據點。

竹北市公所表示，下周將召開市務會議討論，原則上會拆除，同時也會討論其他可替代路阻防止機車進入的方式，讓民眾的通行權不受影響。

縣府產發處也提醒，現行新竹縣公園管理自治條例規定，汽機車駛入或違停，可處500元以上至5000元以下罰鍰，呼籲民眾勿貪圖方便堵住公園通道，以免吃上罰單。

目前竹北約有9座公園共14處路阻仍存在，影響身障朋友、長者等通行權。記者陳斯穎／攝影
目前竹北約有9座公園共14處路阻仍存在，影響身障朋友、長者等通行權。記者陳斯穎／攝影

北市 身障者 新竹

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