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影／大家來賞花就是鼓勵 他們頭份後花園種花很帶勁

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市流東里長鄧渙賢偕同志工李得水、徐文生等人，在後花園步道種花木，今年春天美景初現。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市流東里長鄧渙賢偕同志工李得水、徐文生等人，在後花園步道種花木，今年春天美景初現。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份後花園步道再添新亮點，流東里長鄧渙賢偕同志工李得水、徐文生等人，半年前起陸續種下黃金風鈴木、阿伯勒、櫻花及杜鵑花等花木，沿途闢建10多處小花圃，今年春天美景初現，可期待將來會越來越美，打造名副其實後花園。

鄧渙賢等人半年前起，自掏腰包購買苗木及草花，利用廢木、廢輪胎等材料，陸續在頭份後花園步道，種下500株杜鵑、60棵黃金風鈴木、30棵阿勃勒，還有一串紅、矮牽牛等草花，今年春天開花，頭份市長羅雪珠、市公所城鄉課長劉猷士等人今天視察，也大為驚艷。

「大家來賞花就是鼓勵」！鄧渙賢說，種花比較容易，後續的管理維護費功夫，他們種花很需要鼓勵，希望大家來賞花，他們會更帶勁持續種花，讓後花園名副其實，也可以期待越來美麗。

羅雪珠、鄧渙賢還特別介紹後花園步道的其中一段「扶桑花隧道」，120公尺長的階梯，兩旁遍植2、3公尺高的扶桑花，彷彿置身在綠色隧道中，花朵逐漸開放，預計春、夏之交會達到高峰，美景如夢似幻，歡迎民眾走訪後花園步道秘境，難度不高，全家老少都咸宜。

市公所指出，後花園步道總長約2公里，來回1個半小時左右，從流東溪東昇橋起始，途經大同寺、楓林隧道、楓林吊橋，頭份市海拔最高點181.9公尺的老崎坪頂、扶桑花隧道，可遠眺雪山山脈，俯瞰流東里市區，步道附近是東方美人茶產區，鄰近珊湖里也有蜂蜜特產，一遊不虛此行。

苗栗縣頭份後花園步道其中一段「扶桑花隧道」，置身綠色隧道遠離塵囂。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份後花園步道其中一段「扶桑花隧道」，置身綠色隧道遠離塵囂。記者范榮達／攝影

風鈴木 賞花 杜鵑

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