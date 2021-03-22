竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期新竹市民免費

新竹地狹人稠，傳統土葬方式將造成亡者與活人爭地的現象，新竹市府規畫在生命紀念園區羽化館前方設置1.1公頃的首座環保自然葬園區「詠生樹」，提供5354個穴位，於今天完工啟用，全區分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，可提供多元葬法新選擇，新竹市民只要在2024年前申請全部免費，盼環保經濟樹葬能有更多肯定與支持。

民政處指出，經觀念改變，目前塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也會有不敷使用的一天，因此環保自然葬的方式也逐漸萌芽。加上自然葬與今人對「綠色地球」的環保意識符合，市府便於羽化館前方興闢竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」。

針對竹市環保葬需求，民政處說明，竹市去年死亡人口2603人，以推廣初期、年增加率0估計選擇樹葬比例，一年需求位數約208人，約25.7年才會飽和；若以年增加率2%估算且未循環使用，則約11.3年飽和。

民政處說，詠生樹是將骨灰經處理，以一層骨灰一層泥土樹葉或花瓣層層堆疊，並加入溶磷菌加速骨灰分解與大地融為一體，且不造墓、不立碑、不留下記號，透過簡單的儀式，讓生命回歸塵土。

市長林智堅今出席「詠生樹」啟用典禮，他說，該園區有三大特色，第一「公園化」，設計超過420坪的陽光草皮，並種下83棵常年常青的樹種；第二「環保化」，樹葬相對土葬費用較低、且更親近自然與環保；第三是「自然化」，園區風貌與大自然融為一體，盼提供家人最後一個優雅的環境。