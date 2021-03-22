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桃園大湳市場挨批髒亂臭 市議員憂變「華南海鮮市場」
桃園市議會定期會今天上午市議員呂淑真多人關切八德大湳市場受疫情影響損失，市議員段樹文質詢，八德大湳市場又髒又亂又臭，地面柏油積一層油，老人家買菜會跌倒，水溝很久沒清，「不希望變成華南海鮮市場」，要求市府改善；經發局長郭裕信表示，將請市場管理人員加強巡查，立即清理改善水溝、化妝室環境衛生。
呂淑真多人針對大湳市場受疫情影響攤商損失大，希望市府補助，段樹文關切大湳市場場域衛生環境改善、有無有改建可能? 他希望市府經發局辦理會勘，邀請攤販一起開會，實地了解就地改善。
郭裕信表示，大湳市場改建很難，市場改建，要找地方讓攤商搬遷，目前攤商在既有地方，市府透過市場硬體改造費用，幫助市場逐步改造，加強巡查，立即改善水溝、化妝室環境衛生。
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