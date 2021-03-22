桃園新永和市場搬遷恐不及 經發局：彈性調整進駐時間

桃園市議員多人今天上午質詢關切桃園區新永和場剩下9天就要搬遷營運，新永和市場施工尚未完工，質疑市府時間來得及嗎? 市政府經發局長郭裕信表示，新永和市場預定本月30日攤商進駐試營運，因為缺工要求工班趕工，以場館內部優先完工，讓攤商先進駐，如果無法如期搬遷試營運，將再研議彈性調整進駐營運時間。

桃園市議會定期會進行市府經發局工作報告，市議員陳美梅、黃婉如、黃家齊多人質詢，桃園區三元街興建新永和市場，工地進度落後，店鋪攤商貨物多，也要做防護措施，外面地面也未完成，攤商對配置有意見，搬遷時間太趕，攤商對「來得及嗎」?