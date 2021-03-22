快訊

【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

桃園新永和市場搬遷恐不及 經發局：彈性調整進駐時間

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃園區新永和場剩下9天搬遷試營運，市議員多人質疑施工尚未完成，攤商搬遷來得及嗎? 圖／市議員陳美梅提供
桃園市桃園區新永和場剩下9天搬遷試營運，市議員多人質疑施工尚未完成，攤商搬遷來得及嗎? 圖／市議員陳美梅提供

桃園市議員多人今天上午質詢關切桃園區新永和場剩下9天就要搬遷營運，新永和市場施工尚未完工，質疑市府時間來得及嗎? 市政府經發局長郭裕信表示，新永和市場預定本月30日攤商進駐試營運，因為缺工要求工班趕工，以場館內部優先完工，讓攤商先進駐，如果無法如期搬遷試營運，將再研議彈性調整進駐營運時間。

桃園市議會定期會進行市府經發局工作報告，市議員陳美梅、黃婉如、黃家齊多人質詢，桃園區三元街興建新永和市場，工地進度落後，店鋪攤商貨物多，也要做防護措施，外面地面也未完成，攤商對配置有意見，搬遷時間太趕，攤商對「來得及嗎」?

郭裕信表示，新永和市場花費預算興建，自去年8月至今，都在趕工，預定本月30日提供攤商進駐試營運，以場館內部優先完工，場內空調、水電先到位，讓攤商進駐，場外繼續施工，每天都與時間賽跑，如果30日無法順利完成，該局將與市府新建工程處、捷運工程局研議彈性調整進駐時間。

桃園市桃園區新永和場剩下9天搬遷試營運，市議員多人質疑施工尚未完成，攤商搬遷來得及嗎? 圖／市議員陳美梅提供
桃園市桃園區新永和場剩下9天搬遷試營運，市議員多人質疑施工尚未完成，攤商搬遷來得及嗎? 圖／市議員陳美梅提供

捷運

延伸閱讀

桃園三節禮金縮水 長輩「心揪了一下」

缺水期 桃園陽明社區4處漏水

助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

桃園好市券首波將在大湳、南門市場發放 限兒童領取

相關新聞

竹縣投入經費 修繕社福中心

新竹縣政府規畫設置5處社會福利服務中心，目前竹北市、竹東鎮及新埔鎮3處已提供服務，新湖地區暫時與新埔社福中心聯合辦公，橫...

還地於民 苗公設保留地解編204處

中央推動都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，苗栗縣都市計畫委員日前審議通過全縣18個都市計畫區，預計解編204處約93.8...

香山運動館全齡規畫 明年底完工

新竹市推動「一區一運動中心」，昨市長林智堅宣布爭取體育署補助1.4億元，將在香山區闢設綜合休閒運動館，明年底完工；興建樓...

桃園三節禮金縮水 長輩「心揪了一下」

桃園市老年市民三節禮金原本每節發2500元，但屢被審計處示警非法定社福支出，因此今年春節起減為2千元並排富，許多長輩近來...

桃園老人三節禮金縮水設排富省5億 長輩嘆：心揪了一下

桃園老年市民三節禮金原本每節2500元，上個會期決議將2500元減為2千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上...

新竹縣消防技能園遊會 大小朋友排隊闖關體驗

新竹縣政府消防局與國際扶輪社3501區竹北扶輪社，今天在新竹縣政府前廣場舉行「珍愛生命 消防技能園遊會」，現場規畫各類消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。