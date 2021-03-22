桃園新永和市場搬遷恐不及 經發局：彈性調整進駐時間
桃園市議員多人今天上午質詢關切桃園區新永和場剩下9天就要搬遷營運，新永和市場施工尚未完工，質疑市府時間來得及嗎? 市政府經發局長郭裕信表示，新永和市場預定本月30日攤商進駐試營運，因為缺工要求工班趕工，以場館內部優先完工，讓攤商先進駐，如果無法如期搬遷試營運，將再研議彈性調整進駐營運時間。
桃園市議會定期會進行市府經發局工作報告，市議員陳美梅、黃婉如、黃家齊多人質詢，桃園區三元街興建新永和市場，工地進度落後，店鋪攤商貨物多，也要做防護措施，外面地面也未完成，攤商對配置有意見，搬遷時間太趕，攤商對「來得及嗎」?
郭裕信表示，新永和市場花費預算興建，自去年8月至今，都在趕工，預定本月30日提供攤商進駐試營運，以場館內部優先完工，場內空調、水電先到位，讓攤商進駐，場外繼續施工，每天都與時間賽跑，如果30日無法順利完成，該局將與市府新建工程處、捷運工程局研議彈性調整進駐時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言