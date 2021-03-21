苗栗好拚！景點設攤施打流感疫苗 警察也來宣導交安

景點攤位「賣」些什麼？苗栗縣近來有衛生單位把冰箱、電腦等設備，搬到人潮聚集的景點，提供接種服務，連警察也到景點宣導交通安全，許多遊客都留下「苗栗公務人員好拚」的深刻印象。

苗栗縣政府採購13萬6370劑公費流感疫苗，中央又陸續增撥9050劑，今年1月30日擴大提供6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄，縣府衛生局盤點，中央增撥部分，目前還有5000多劑尚未施打，效期到今年5月底、6月初，因此配額到鄉鎮市衛生所施打，希望物盡其用不浪費。

衛生所拚達成目標，除了在衛生所加強施打，也利用大型整合性篩檢機會，或直接到職場等方式，提供接種流感疫苗服務，甚至有衛生所到景點設攤，現場查驗健保卡並施打，打1劑是1劑，雖已是接近流感流行的尾聲，還是有遊客願意接種。

衛生局指出，預防流感最有效的方法即是接種疫苗，疾管署統計流感重症患者有95%是沒有接受流感疫苗注射，只要民眾持健保卡到83家合約醫療院所及衛生所，即可進行接種，衛生局鼓勵公司行號員工集中接種，只要接種人數達20人以上，可以洽專線037-558101，或衛生所諮詢安排設站接種。

另外，縣警局交通隊利用假日到公館鄉紅棗景區、大湖鄉草莓溫泉區暨清安豆腐老街、苗栗市功維敘隧道等觀光景點，宣導交通安全，尤其是蘇花公路3月16日甫發生遊覽車傷亡重大事故，警方特別提醒遊覽車駕駛人切勿疲勞駕駛、違規超速，長陡坡應用低速檔行駛，切勿常採煞車導致煞車系統過熱而煞車失靈。

每次開車前應先檢查車輛行車視野輔助系統，及行車紀錄器運轉是否正常，不但可完整紀錄行車過程，也能還原事發經過，同時也呼籲用路人注意大型車內輪差，尤其行人過馬路更要遠離大型車，夜晚或清晨外出散步運動應著亮色系衣服，增加駕駛人視覺反應時間，所有人都能快快樂樂出門，平平安安回家。