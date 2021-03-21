全國原住民族運動會 桃市代表隊已奪32金23銀19銅
兩年一度的全國原住民族運動會，19日起在宜蘭縣舉辦，截至今天下午，桃園市代表隊已獲得32金23銀19銅，總計74面獎牌暫居全國第一，可望邁向全國總冠軍3連霸。
全國原住民族運動會賽程今進入倒數第2天，其中傳統鋸木公開男女混合組由復興區華陵社區組隊參賽，最後成功蟬聯冠軍；金牌田徑選手林雅欣，今年挑戰公開女子組田徑400公尺個人賽順利拿下金牌；黃詩涵也在公開女子組跳遠連霸。
角力選手呂智凱今年以自由式第三級參賽，順利奪得金牌；前年拿下公開男子組柔道第七級金牌陳恩僕，今年改參加公開男子組角力自由式第六級拿下金牌。司卉平跑出青少年女子組傳統路跑個人賽金牌，也順利完成連霸。
桃園市長鄭文燦賽前期許桃園市代表隊再度蟬聯全國第一，還說若成功三連霸，慶功宴會有鮭魚餐。明天最後一天賽事還有跆拳道、柔道、傳統射箭、傳統狩獵、傳統拔河、田徑、籃球、角力、慢速壘球及棒球等項目，桃園市代表隊有信心再次奪下全國總冠軍。
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