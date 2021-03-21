林智堅上台秀扯鈴 「幸好小時有練沒出糗」千人笑歪

斜槓正夯！新竹市長林智堅昨也在兒藝節暖身活動「舞鈴劇團 生命之光」秀兩手，不僅隨音樂跳舞，還跟專業扯鈴手相互「拋鈴」，林智堅在不協調舞姿後，轉身帥氣接鈴、拋鈴，逗得台下近兩千名觀眾哈哈大笑，林智堅說，「沒有出糗真意外，還好小時候有練過！」。

「臨時起意留下看表演，沒想到被CUE上台」，林智堅今天指出，昨在兒藝節暖身活動「舞鈴劇團 生命之光」，他原因後續行程想在晚間7點半離開會場，卻聽見會場、會外都有民眾期待開演神情，更聽見孩子們笑聲，當他沉浸在魔幻的光影、表演者奇幻演出時，只見演員們不知不覺朝他走近，更伸手邀請，氣氛所至，他便上台跟著舞者揮舞四肢、搖擺身體，還跟專業扯鈴手拋接扯鈴。

林智堅說，這場表演看得很開心，也深深被感動，卻也由衷感慨，2020年新冠肺炎疫情影響民眾生活，更重創了表演者演出機會，他們被剝奪的不只是生計，更扼殺在舞台上傳遞對藝術表演的熱情。