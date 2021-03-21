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鄭文燦視察疫後商圈振興 親民作風卻讓小女孩一臉懵

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦體驗振興行銷活動，熱情與小朋友打招呼。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦體驗振興行銷活動，熱情與小朋友打招呼。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府推動疫後旅遊振興，與中壢「置地廣場桃園」推出為期2周的市民卡合作方案，不管是看電影或住宿都享有優惠。市長鄭文燦今上午到現場視察行銷活動，遇到不少民眾帶著孩子出遊，他也熱情與小朋友打招呼，展現親民作風。

去年開幕的置地廣場桃園，擁有Xpark水族館、新光影城、COZZI Blu和逸飯店以及巧虎夢想樂園，人氣相當高。鄭文燦今天持市民卡實際體驗各項優惠措施，遇到剛買完玩具的小朋友，還告訴她「喜歡嗎？媽媽全部買給你」只見小女孩一臉懵樣，惹得現場民眾哈哈大笑。

鄭文燦表示，青埔是桃園旅遊亮點，平均一天來青浦旅遊有5萬人到8萬人之間，春節前因為部桃事件生意有受到影響，春節後市府推動旅遊振興，希望結合青浦的商家推出各種優惠，現在人潮已經恢復9成以上，也希望這兩週的促銷活動，可以讓大家更享受到青浦獨特的魅力。

置地廣場桃園3月26日起至4月11日推出為期2周的優惠方案，包括「置地廣場遊樂園」門票75折；COZZI Blu和逸飯店桃園館內逸市集、逸薈軒及Blu Bar酒吧消費平日85折、假日9折。

桃園新光影城購買電影票可用優惠價125元加購爆米花與飲料；巧虎夢想樂園門票3月份8折、全年度9折優惠；Xpark自4月起至Xcafe購買限定桃子動物拉花拿鐵可享8折優惠及購票95折等活動。

「置地廣場桃園」擁有Xpark水族館，人氣相當高。記者朱冠諭／攝影
「置地廣場桃園」擁有Xpark水族館，人氣相當高。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往中壢，體驗「置地廣場桃園」振興行銷活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往中壢，體驗「置地廣場桃園」振興行銷活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往中壢，體驗「置地廣場桃園」振興行銷活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往中壢，體驗「置地廣場桃園」振興行銷活動。記者朱冠諭／攝影

鄭文燦

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