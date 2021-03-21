桃園老人三節禮金縮水設排富省5億 長輩嘆：心揪了一下

桃園老年市民三節禮金原本每節2500元，上個會期決議將2500元減為2千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上者。許多長輩們抱怨，完全不知道這件事，臨時收到通知單，「心都揪了一下」；對此社會局回應，老年人口逐年攀升，財政負擔太大，不得不設限制。

市議員游吾和表示，三節禮金從2500元減為2千元，民眾都在罵，也有很多長輩會質問議員，「怎麼不幫我們爭取福利？」，市府花不少經費舉辦活動，不能少辦一點、不砍長輩福利嗎？面對長輩的質問，讓國、民兩黨議員相當有壓力。

市議員陳美梅說，服務處遇到很多長輩來抱怨，拿著存摺去郵局刷簿子，卻發現今年竟沒有三節禮金匯入帳戶，郵局人員才告知可能是因為排富條款，許多長輩都很困惑，希望市府能多向長輩們解釋宣傳。

某里長指出，很多長輩在申報過程中只是扮演被撫養親屬身分，自己不但沒有工作收入，兒女也不一定會真的拿錢養父母，長輩也不好意思跟孩子開口說不願被申報撫養，或者開口要錢，三節禮金縮水，甚至排富不發，對長輩的福利非常重創。

歐陽媽媽過年前收到三節禮金審核結果通知單，她說，「痛心啊，看到心都揪了一下」，政府都沒解釋，就用一張單子打發老人家？丁媽說，今年孫子問她，「奶奶怎麼沒有給我紅包？」，她苦笑說，年紀大沒有工作，包給孫子的紅包錢都是從三節禮金來，沒錢包紅包了。