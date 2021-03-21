快訊

獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園老人三節禮金縮水設排富省5億 長輩嘆：心揪了一下

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
社會局老人福利科長趙樹堂表示，桃園市老年人口不斷攀升，每年成長約2萬人，今年原預估三節禮金的預算為23億，因縮水、增加排富條款，約可節省5億。圖／聯合報系資料照
社會局老人福利科長趙樹堂表示，桃園市老年人口不斷攀升，每年成長約2萬人，今年原預估三節禮金的預算為23億，因縮水、增加排富條款，約可節省5億。圖／聯合報系資料照

桃園老年市民三節禮金原本每節2500元，上個會期決議將2500元減為2千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上者。許多長輩們抱怨，完全不知道這件事，臨時收到通知單，「心都揪了一下」；對此社會局回應，老年人口逐年攀升，財政負擔太大，不得不設限制。

市議員游吾和表示，三節禮金從2500元減為2千元，民眾都在罵，也有很多長輩會質問議員，「怎麼不幫我們爭取福利？」，市府花不少經費舉辦活動，不能少辦一點、不砍長輩福利嗎？面對長輩的質問，讓國、民兩黨議員相當有壓力。

市議員陳美梅說，服務處遇到很多長輩來抱怨，拿著存摺去郵局刷簿子，卻發現今年竟沒有三節禮金匯入帳戶，郵局人員才告知可能是因為排富條款，許多長輩都很困惑，希望市府能多向長輩們解釋宣傳。

某里長指出，很多長輩在申報過程中只是扮演被撫養親屬身分，自己不但沒有工作收入，兒女也不一定會真的拿錢養父母，長輩也不好意思跟孩子開口說不願被申報撫養，或者開口要錢，三節禮金縮水，甚至排富不發，對長輩的福利非常重創。

歐陽媽媽過年前收到三節禮金審核結果通知單，她說，「痛心啊，看到心都揪了一下」，政府都沒解釋，就用一張單子打發老人家？丁媽說，今年孫子問她，「奶奶怎麼沒有給我紅包？」，她苦笑說，年紀大沒有工作，包給孫子的紅包錢都是從三節禮金來，沒錢包紅包了。

社會局老人福利科長趙樹堂回應，桃園市老年人口不斷攀升，每年成長約2萬人，今年原預估三節禮金的預算為23億，因縮水至共領6千元、增加排富條款，約可節省5億，但每年增加2萬老年人口，三節禮金預算會逐年增加，馬上又會突破20億，為此才必須設限制。社會局長鄭貴華則強調，雖然三節禮金變6千元，依舊是全國最高。

桃園老年市民三節禮金今年改為6千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上者。許多長輩抱怨，完全不知道這件事，臨時收到通知單，「心都揪了一下」。記者陳夢茹／攝影
桃園老年市民三節禮金今年改為6千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上者。許多長輩抱怨，完全不知道這件事，臨時收到通知單，「心都揪了一下」。記者陳夢茹／攝影

老年人口 紅包

延伸閱讀

春節可去看長照長輩了 鄭文燦宣布10日起恢復家屬訪視

相關新聞

桃園老人三節禮金縮水設排富省5億 長輩嘆：心揪了一下

桃園老年市民三節禮金原本每節2500元，上個會期決議將2500元減為2千元，並設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上...

新竹縣消防技能園遊會 大小朋友排隊闖關體驗

新竹縣政府消防局與國際扶輪社3501區竹北扶輪社，今天在新竹縣政府前廣場舉行「珍愛生命 消防技能園遊會」，現場規畫各類消...

七十三公忠義廟春祭大典 鄭文燦：客家精神值得保存

桃園市長鄭文燦今前往龍潭參加「七十三公忠義廟春祭大典」，緬懷客家先民義勇抗日的精神。鄭文燦表示，歷史雖已過去，但故事要代...

北埔、竹東特色獨立書店 邀民眾挑書度過好時光

響應「世界閱讀日」活動，新竹縣政府文化局以「跟風閱讀‧悠遊竹縣」為主題，即日起至5月2日推出6大主題系列活動，其中「讀獨...

香山綜合休閒運動館明年底完工 設備豐富全齡適用

新竹市香山區長期缺乏室內運動空間，市長林智堅推動「一區一運動中心」政策，今宣布由教育部體育署補助1.4億元的「香山綜合休...

竹市推口服輪狀病毒疫苗補助 四類對象嬰幼兒優先

輪狀病毒是造成嬰幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，最好的預防方法是接種疫苗，但目前的疫苗仍屬自費，新竹市議會議長許修睿去年在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。