去年3大袋尿布今年6大袋寶特瓶 苗栗社大淨山超傻眼

今天3月21日「國際森林日」，苗栗縣社區大學辦理淨山開學活動，團隊、師生及山城古道守護志工隊花了近6個小時清出12大袋，其中在楔隘古道入口處的新店溪支流溪谷，就撿拾到6大袋寶特瓶，一年前同一處溪谷，也清出3大袋尿布，淨山人員都錯愕傻眼。

苗栗社大今年起將國際森林日，舉辦春季班淨山開學活動， 今天上午首發，一早40多人在獅潭鄉義民廟集合，從鳴鳳古道上山，接延平古道、綠色古道、龍骨古道，再由楔隘古道下山，沿途撿拾垃圾、拆除不必要的雜亂路條，下午約3點下山，清出12大袋垃圾袋。

苗栗社大古道志工隊長楊俊立指出，鳴鳳、延平、綠色、龍骨4條古道，垃圾量明顯較過去減少，但楔隘古道入口處的新店溪支流溪谷，雖有居民豎立飲用水源地告示，但再度發現棄置大量的寶特瓶，淨山人員下到溪谷，足足撿了6大袋，而去年這裡更是清出3大袋尿布。

此外，古道上的塑膠路條也明顯增加，鳴鳳山古道群的路徑相當清楚，目前也有樟之細路的指標牌、里程牌，這些塑膠路條很不必要，既影響景觀也造成汙染，希望山友到鳴鳳山古道群時，不要再亂綁一通，還給山林自然景致。