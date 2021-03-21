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新竹縣消防技能園遊會 大小朋友排隊闖關體驗
新竹縣政府消防局與國際扶輪社3501區竹北扶輪社，今天在新竹縣政府前廣場舉行「珍愛生命 消防技能園遊會」，現場規畫各類消防體驗闖關活動，包含射水、地震、濃煙、斜降、橫渡體驗，以及CPR操作，吸引民眾大排長龍，通過所有闖關關卡者，還可至雲梯車上打卡拍照。
活動中，竹北扶輪社長吳椿琳捐贈捐贈300個消防住警器、價值約10萬元給新竹縣消防局，歡迎家中沒裝設的民眾到消防局申請安裝。
新竹縣政府秘書長陳季媛表示，在縣府消防局同仁及義消、婦宣等兄弟姊妹的通力合作下，去年新竹縣的「火災發生率」為每萬人4.05次，為全國第2低；「火災死傷率」為每10萬人0.53人，為全國第3低，都是大家共同合作及努力的成果，也盼透過寓教於樂的園遊會活動，喚起民眾居安思危的意識，並加強防火及防災的觀念，藉此提升自救能力。
活動也特邀請南港輪胎公司及十大扶輪社一同參與，並由消防局第一大隊所屬分隊人員和扶輪社一同規畫相關宣導內容及各類精彩表演，舞台表演間也穿插摸彩活動，吸引民眾共襄盛舉。
現場各項闖關活動吸引大小朋友排隊體驗，車輛器材展示部分也吸引不少目光，小朋友穿上消防局所提供的小小消防衣，化身為消防員興奮的與消防車合影，通過闖關關卡者，還可以到雲梯車上打卡拍照，讓互動闖關遊戲大排長龍。
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