聽新聞
test
0:00 / 0:00
七十三公忠義廟春祭大典 鄭文燦：客家精神值得保存
桃園市長鄭文燦今前往龍潭參加「七十三公忠義廟春祭大典」，緬懷客家先民義勇抗日的精神。鄭文燦表示，歷史雖已過去，但故事要代代相傳，未來市府將持續讓更多人瞭解過去的歷史，也讓七十三公忠義廟保存更好。
大清帝國1894年在甲午戰爭戰敗，次年日本接管台灣，當時桃園客家人兵分兩路抗爭，其中在龍潭由胡嘉猷率軍，在平鎮、楊梅、龍潭和日人交戰，其中有次戰役共73人英勇犧牲，後代子孫為紀念73名客家先烈，1973年興建「七十三公廟」，每年並舉行春、秋二祭。
鄭文燦表示，七十三公忠義廟祭祀當年乙未戰爭抗日的鄉親義軍，是值得保存的歷史記憶，代表著客家傳統精神，而「七十三公」也是龍潭人保衛家鄉的光榮代號，為讓更多人瞭解桃園過去的歷史故事，除保存七十三公忠義廟外，市府也積極保存「桃園四大戰役」故事，盼讓歷史記憶繼續傳承。
鄭文燦說，雖當年七十三公的後代已流散各地，但每年藉由春祭大典及閹雞比賽紀念龍潭過去的英烈，展現鄉親的虔誠，也喚起地方人士對七十三公英勇事蹟的敬仰與重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言