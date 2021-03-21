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七十三公忠義廟春祭大典 鄭文燦：客家精神值得保存

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍潭七十三公忠義廟今舉辦春祭大典和閹雞比賽，現場吸引多人共襄盛舉。記者朱冠諭／攝影
龍潭七十三公忠義廟今舉辦春祭大典和閹雞比賽，現場吸引多人共襄盛舉。記者朱冠諭／攝影

桃園市長鄭文燦今前往龍潭參加「七十三公忠義廟春祭大典」，緬懷客家先民義勇抗日的精神。鄭文燦表示，歷史雖已過去，但故事要代代相傳，未來市府將持續讓更多人瞭解過去的歷史，也讓七十三公忠義廟保存更好。

大清帝國1894年在甲午戰爭戰敗，次年日本接管台灣，當時桃園客家人兵分兩路抗爭，其中在龍潭由胡嘉猷率軍，在平鎮、楊梅、龍潭和日人交戰，其中有次戰役共73人英勇犧牲，後代子孫為紀念73名客家先烈，1973年興建「七十三公廟」，每年並舉行春、秋二祭。

鄭文燦表示，七十三公忠義廟祭祀當年乙未戰爭抗日的鄉親義軍，是值得保存的歷史記憶，代表著客家傳統精神，而「七十三公」也是龍潭人保衛家鄉的光榮代號，為讓更多人瞭解桃園過去的歷史故事，除保存七十三公忠義廟外，市府也積極保存「桃園四大戰役」故事，盼讓歷史記憶繼續傳承。

鄭文燦說，雖當年七十三公的後代已流散各地，但每年藉由春祭大典及閹雞比賽紀念龍潭過去的英烈，展現鄉親的虔誠，也喚起地方人士對七十三公英勇事蹟的敬仰與重視。

桃園市長鄭文燦今參加「七十三公忠義廟春祭大典」，緬懷客家先民義勇抗日的精神。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今參加「七十三公忠義廟春祭大典」，緬懷客家先民義勇抗日的精神。記者朱冠諭／攝影

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