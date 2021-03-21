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北埔、竹東特色獨立書店 邀民眾挑書度過好時光
響應「世界閱讀日」活動，新竹縣政府文化局以「跟風閱讀‧悠遊竹縣」為主題，即日起至5月2日推出6大主題系列活動，其中「讀獨書店好時光」結合縣內獨立書店，進行主題書展、店長私房講座、作家講堂等。在北埔和竹東各有1家特色獨立書店，老闆分享開店過程及經營不易，也盼民眾以實際行動支持愛書人。
新竹縣目前有8家獨立書店，其中由陳萬成與高美玉夫妻開設「藍鵲書房」，老房子經過裝修後變身為咖啡館及書店，搭配房子旁老樟樹的天然遮蔭，成為北埔老街上一道絕美風景。
陳萬成表示，開設書店的起因，是想把北埔美好事物分享出去，書店經常舉辦理讀書會、古蹟走讀、守護秀巒山等藝文活動，成為「外來人認識北埔的窗口」。此次活動將辦理「為自己而讀」主題展，展出有關大自然、書寫、手做相關書籍，希望民眾不只為了升學和工作閱讀，挑一本自己想看的書。
位於竹東高中附近大林路上的「瓦當人文書屋」，由余曉倫與陳晏華夫妻經營，書店有著湛藍色大門，窗上貼著搶眼的「本」字，店內多販售人文類、哲學、歷史類書籍及文創商品，並利用二手的家具，打造居家讀書環境氛圍。
陳晏華說，她與丈夫都熱愛閱讀，便產生開設書店想法，7年前她辭去台北出版業編輯工作，來到先生的故鄉，希望書店帶動當地閱讀風氣，文化氣息。她也分享經營獨立書店十分不易，但近 2、3年感覺竹東藝文風氣逐漸濃厚，書店也不定期舉辦分享會、讀書會，邀請文藝作家演講，希望帶動當地閱讀風氣，4月舉辦「台灣加油」主題書展。
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