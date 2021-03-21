北埔、竹東特色獨立書店 邀民眾挑書度過好時光

響應「世界閱讀日」活動，新竹縣政府文化局以「跟風閱讀‧悠遊竹縣」為主題，即日起至5月2日推出6大主題系列活動，其中「讀獨書店好時光」結合縣內獨立書店，進行主題書展、店長私房講座、作家講堂等。在北埔和竹東各有1家特色獨立書店，老闆分享開店過程及經營不易，也盼民眾以實際行動支持愛書人。

新竹縣目前有8家獨立書店，其中由陳萬成與高美玉夫妻開設「藍鵲書房」，老房子經過裝修後變身為咖啡館及書店，搭配房子旁老樟樹的天然遮蔭，成為北埔老街上一道絕美風景。

陳萬成表示，開設書店的起因，是想把北埔美好事物分享出去，書店經常舉辦理讀書會、古蹟走讀、守護秀巒山等藝文活動，成為「外來人認識北埔的窗口」。此次活動將辦理「為自己而讀」主題展，展出有關大自然、書寫、手做相關書籍，希望民眾不只為了升學和工作閱讀，挑一本自己想看的書。

位於竹東高中附近大林路上的「瓦當人文書屋」，由余曉倫與陳晏華夫妻經營，書店有著湛藍色大門，窗上貼著搶眼的「本」字，店內多販售人文類、哲學、歷史類書籍及文創商品，並利用二手的家具，打造居家讀書環境氛圍。