香山綜合休閒運動館明年底完工 設備豐富全齡適用

新竹市香山區長期缺乏室內運動空間，市長林智堅推動「一區一運動中心」政策，今宣布由教育部體育署補助1.4億元的「香山綜合休閒運動館」將在明年底完工，樓館2層高、有地下室，溫水泳池、「兒童」體適能專區、桌球室，開館後友善的全年齡設施再搭配瑜珈課、游泳課、專業重訓教練等多元課程，可滿足在地近8萬居民的運動需求。

教育處表示，「香山綜合休閒運動館」全館為鋼構建築，外觀以簡約線條呈現運動的速度感，館內空間通透採光明亮，打造舒適環境，讓使用者沒有再室內空間束縛感。

香山綜合休閒運動館位於香山行政中心與香山區親子館旁，未來會朝向「全齡化」、「共融」的方式進行規畫，如設置無障礙的多功能社區教室，還有兒童體適能專區、游泳池更專設兒童池，更有體適能中心、桌球室、多功能教室，讓不同年齡層都有專屬空間，民眾除可使用全新空間，還有專業器材。

教育處補充，香山綜合休閒運動館將由禾濤運動行銷有限公司獲得委外(OT)營運，待落成開幕後將提供專業且多元運動課程，包含學習游泳課程、桌球課、專業重訓教練課程等。在軟體服務與營運廠商的進駐下，能夠強化場館的各項功能，相信未來將帶起香山區新一波的運動浪潮。