竹市推口服輪狀病毒疫苗補助 四類對象嬰幼兒優先

輪狀病毒是造成嬰幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，最好的預防方法是接種疫苗，但目前的疫苗仍屬自費，新竹市議會議長許修睿去年在臨時會提案，希望市府規畫補助弱勢家庭；衛生局今指出，設籍竹市且為今年出生的低收入戶、中低收入戶、罕見疾病及重大傷病患等四類對象嬰幼兒，都可到三區衛生所接受免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務，家長可省下約5000元費用。

許修睿提案指出，輪狀病毒好發於5歲以下幼兒，該疫苗目前在鄰近的竹北市、桃園市、台北市、新北市都有相關補助計畫，高生育率的竹市仍屬自費疫苗尚無補助，因此提案編列預算，優先針對低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案的嬰幼兒全額補助輪狀病毒口服疫苗。

衛生局指出，因輪狀病毒腸胃炎並非法定傳染病，依風險等級並未列入常規疫苗，市府參酌其他縣市做法，邀請專家提供評估意見，綜合經費需求等相關可行性評估後，針對低收入戶、中低收入戶、罕見疾病及重大傷病患等四類對象的嬰幼兒，自今年起推動口服輪狀病毒疫苗補助政策。

衛生局代理局長楊清媚指出，輪狀病毒經糞口傳染，主要流行季節雖在秋冬，但台灣一年四季都有病例，染病後會出現持續性嘔吐、發燒、腹瀉，一天可腹瀉達10次以上。而預防輪狀病毒感染最有效的方式是接種疫苗，目前輪狀病毒疫苗都是口服劑型，在出生滿2、4個月服用，疫苗保護的效果相當好，接種疫苗後，可減少孩子罹患疫病嚴重度和住院的可能，降低父母親在照顧上的辛苦。