竹縣橫山社福中心投入473萬元整修 預計年中啟用

新竹縣政府建構綿密社會安全網，避免遭逢意外事件或具脆弱因子的家庭落入危險情境致風險提升，規畫設置5處社會福利服務中心，目前竹北市、竹東鎮及新埔鎮3處已提供服務，新湖地區暫時與新埔聯合辦公，橫山鄉社福中心目前投入473萬元裝修中，預計今年年中開放。

縣長楊文科表示，家是最好的避風港，但對少部分遭逢失業、生病、酗酒、吸毒或遭逢急難的家庭，家有時卻成了壓力鍋，隨時瀕臨破碎。因此縣府配合中央政策規畫設置以「家庭為中心、以社區為基礎」社會福利服務中心，提供弱勢家庭整合性服務，預防與協助處理家庭危機。

社會處指出，縣府建置竹北、竹東、新埔社福中心，共投入553萬修繕經費，分別在2015、2016、2019年開始服務，其中新湖地區暫時與新埔社福中心以聯合辦公方式提供服務，未來尋找到合適地點後將另外設置，橫山鄉社福中心則正在進行裝修，預計年中可完工開放。

社福中心主要提供有經濟困擾、托育及養老等照顧問題者相關社會福利諮詢，以及親子活動、親職技巧諮詢、團體輔導等方案，提升家庭功能；另外也連結社區的社會福利資源，整合、運用、分配及轉介給需要的民眾及家庭。