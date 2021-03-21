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還地於民！ 苗栗公設保留地擬解編204處93.82公頃
中央推動都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，苗栗縣都市計畫委員審議通過全縣18個都市計畫區，預計解編204處約93.82公頃公設保留地，公辦市地重劃方式取得並開闢92處、15.38公頃等公共設施，希望明年就可以啟動第一個開發案。
全國尚未取得公共設施保留地2萬多公頃，內政部營建署補助縣市政府推動辦理專案通盤檢討，全面檢討變更不必要的公共設施保留地，並透過公辦整體開發，取得興闢仍有需要的公共設施用地，地主則可以取回可建築土地，苗栗縣18個都市計畫區全數完成縣都委會審查。
縣政府工商發展處統計，18個都市計計畫區預計解編204處、約93.82公頃公設保留地，節省98.05億元徵收費用，預計取得並開闢92處並開闢15.38公頃公園、廣場、綠地等公共設施，草案都送內政部續審，預定今年可以完成都市計畫程序，待民眾與縣府協議書簽完，或市地重劃計畫書審定後，希望明年就可以在頭份、竹南地區啟動市地重劃。
工商發展處指出，解編公設保留地如苗栗市民族路、國華路口附近的「公2」公園用地，面積2.34公頃，畫設多年未開闢，現況大多是空地雜草，主管機關因無使用需求，且具有機能替代性，為維護地主權益，促進土地利用效益，草案擬變更住宅區，也具有還地於民的意義。
縣府地政處、工商發展處表示，專案通盤檢討的配套措施，原則需採公辦，目前以市地重劃為主開發，且公辦市地重劃保證地主取回55%土地，更有吸引力，但因量能龐大，評估人力、物力、市場需求、公設開闢必要性、市場可行性、都市發展性，及都市計畫審議等方面，作為市地重劃開發序位參考。
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