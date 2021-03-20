龍德宮媽祖8天遶境起馬 賴清德誇鄭文燦化解疫情難關

桃園市蘆竹區龍德宮供奉四媽祖是北台指標性媽祖廟之一，疫情解封，今展開第16年8天7夜盛大遶境，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦同台擔任點炮官，賴也讚鄭化解部立桃園醫院危機，今晚9點媽祖遶境才能順利起馬。廟方估計信眾超過5000人，信眾將一路步行至彰化鹿港天后宮折返回鑾。

龍德宮指出，去年10月6日入火安座，新建廟宇地下3樓、地上6樓，頂端住矗立12公尺高金銅媽祖，因應疫情趨緩，今年遶境落實防疫措施，包括縮小規模、量體溫戴口罩。今晚9點起馬，行經新竹竹蓮寺、通宵慈惠宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大雅永興宮、苗栗天后宮，楊梅錫福宮等7座廟宇。

賴清德說，今天能順利舉板遶境，也要感謝蔡英文總統超前部署、全國人民共同響應，還有醫護人員站在第一線，他也肯定龍德宮主辦單位，今年遶境完全遵守疫情指揮中心要求，全程戴口罩、注意洗手等衛生要求，確保遶境活動可以順利大家健康。

賴清德也說，他必須和桃園市長鄭文燦鼓勵、說聲謝謝，是因為前不久桃園發生疫情危機，除了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中領導有方，鄭文燦在立委、議會支持下，順利化解這次難關，今晚才有辦法順利起馬，他再度和鄭文燦及桃園市府說聲謝謝。

賴清得表示，蔡英文總統是一手防疫、一手拚經濟，台灣防疫在國際上評比獲得讚許，經濟表現不錯，而目前疫情已進入將接種疫苗階段，陳時中也宣布大約下周由第一線醫療人員先接種，大家不用擔心，政府會做好周全措施，確保大家健康。

鄭文燦表示，16年來跟著四媽祖的腳步認識台灣、考驗信徒意志，龍德宮很不簡單，8天7夜是中台灣媽祖遶境外，北台灣最重要的媽祖文化慶典，每年起駕都有不少貴賓參加，今年不一樣在於廟已經蓋好，媽祖聖像坐在上頭，且廟埕開闊是完全不一樣的開始。

鄭說，去年要起駕是疫情剛開始，所以走到鹿港天后宮決定保護信眾安全提早回來，讓大家看到宗教遶境因為安全第一做調整，因為龍德宮調整，所以他當時宣布，所有宗教廟宇遶境一起響應都停止，今年守住部桃疫情讓台灣平安過年，現在活動恢復，龍德宮遶境也是第一個，將作為模範。 桃園市蘆竹區龍德宮供奉四媽祖是北台指標性媽祖廟之一，疫情解封後今展開第16年8天7夜盛大遶境。記者曾健祐／攝影 桃園市蘆竹區龍德宮供奉四媽祖是北台指標性媽祖廟之一，疫情解封後今展開第16年8天7夜盛大遶境。記者曾健祐／攝影 鄭文燦（右2）扶轎。記者曾健祐／攝影 副總統賴清德（中）、桃園市長鄭文燦（左2）同台擔任點炮官，賴也讚鄭化解部桃危機。記者曾健祐／攝影

【中央社桃園20日電】

桃園龍德宮辛丑年8天7 夜徒步遶境，今天晚間9時在副總統賴清德、桃園市長鄭文燦點燃起馬炮後起馬。賴副總統表示，疫情已進入疫苗接種階段，政府會做好周全措施，確保大家健康。

賴副總統致詞時表示，今天能順利舉辦遶境，除了要感謝總統蔡英文超前部署、全國人民共同響應，也要感謝醫護人員站在第一線。

賴副總統說，不久之前桃園發生疫情危機，除了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中領導有方外，鄭文燦也順利化解難關，他要再度和鄭文燦及桃園市府團隊說聲謝謝。

賴副總統表示，蔡總統是一手防疫、一手拚經濟，台灣防疫獲得國際讚許，經濟表現也不錯，目前疫情已進入將接種疫苗階段，牛津AZ疫苗將於22日開打，第一線醫療人員優先接種，但大家不用擔心，政府會做好周全措施，確保大家健康。

鄭文燦致詞時表示，龍德宮舉辦遶境已經16年，跟著四媽祖的腳步認識台灣、考驗信徒意志，8天7夜是中台灣媽祖遶境外，北台灣最重要的媽祖文化慶典。

鄭文燦說，去年要起駕時疫情才剛開始，為了信徒安全，走到鹿港天后宮後就提早回來，也讓大家看到宗教遶境的活動因為疫情安全做調整，也因為龍德宮，所以他當時宣布所有宗教廟宇遶境活動一起響應，全都停止。

鄭文燦說，今年守住部桃疫情，讓台灣平安過年，現在活動恢復，龍德宮遶境活動也是第一個舉行，將作為模範；鄭文燦在點燃起馬炮後也一度參與扶轎，後方則有上百名熱情信眾跟隨。

廟方表示，龍德宮新廟去年10月6日入火安座，今年是新廟入火安座後首次舉辦遶境活動，初估將有5000人參與遶境。

廟方說，遶境過程將前往新竹竹蓮寺、通霄慈惠宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大雅永興宮、苗栗天后宮、楊梅錫福宮等七座廟宇駐駕；遶境期間將落實防疫，接駁車輛也會加強消毒。