義消競技穿上20公斤裝備 拖66公斤假人考驗菁英體能
桃園市政府消防局訂5月舉辦全市義消競技大賽，屆時各路好手將齊聚爭取最高榮譽。第四大隊今天在龍潭運動公園先辦義消會操，挑選菁英好手代表大隊出征。
競技對照市級比賽分為5項：基本繩結、著裝競賽、負重救生、拔河競賽及小幫浦射水，每項競技都與消防工作有關，義消人員利用晚上下班時間苦練，讓消防技能更加純熟，除了要求速度外，還要注重細節。尤其負重救生需穿上20公斤的裝備並拖行重達66公斤的假人，實在不簡單。
今天的會操近百人參加，除了展現義消專業的競技比賽外，還結合宣導活動，由防火宣導義消教導民眾防火防災的專業知識。
消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，義消競技是義勇消防人員的盛事之一，藉由會操及宣導活動除了切磋消防技能，也能讓民眾看見這群默默付出的無名英雄。義消們平時都有自己的工作，晚上利用時間訓練、學習，與消防人員互相配合，努力守護著我們的家園，希望大家能給他們一個肯定。
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