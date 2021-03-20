影／竹南站科技執法18天舉發近千件 警方提醒駕駛注意

苗栗縣竹南火車站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違規停車近千件，平均1天多達49件，比宣導期2個月每天平均54件略減，但仍有不少駕駛人還搞不清或忽視限停3分鐘的指示和警告標誌而受罰。

縣警局表示，科技執法的LED顯示幕平時會顯示「科技執法違規取締」，違停1分鐘後轉換字樣提醒「您已違停請即駛離」，請駕駛人注意以免受罰，共同維護車站周邊交通秩序。

縣警局交通隊指出，苗栗縣警局引進科技執法設備在竹南火車站前、後站圓環設置違規停車自動偵測系統，3月起實施取締，至3月18日共取締違規停車達882件，平均一天49件。先前2個月宣導期執法設備偵測到的違規件數有3027件，平均每天54件，目前告發件數僅略減，提醒駕駛人注意避免被取締。

記者走訪竹南火車站東站（後站），發現有接送旅客的車輛停在接送臨停區，並打警閃黃燈示意臨停，但駕駛似乎不清楚限停3分鐘自動偵測拍照取締的規定，與旅客攀談起來，臨停時間早超過，也有車輛見限停時間快到趕緊駛離，稍後再重新駛回臨停區。