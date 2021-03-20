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影／竹南站科技執法18天舉發近千件 警方提醒駕駛注意

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，站前接送旅客臨停區限停3分鐘，逾時會被自動偵測舉發。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，站前接送旅客臨停區限停3分鐘，逾時會被自動偵測舉發。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南火車站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違規停車近千件，平均1天多達49件，比宣導期2個月每天平均54件略減，但仍有不少駕駛人還搞不清或忽視限停3分鐘的指示和警告標誌而受罰。

縣警局表示，科技執法的LED顯示幕平時會顯示「科技執法違規取締」，違停1分鐘後轉換字樣提醒「您已違停請即駛離」，請駕駛人注意以免受罰，共同維護車站周邊交通秩序。

縣警局交通隊指出，苗栗縣警局引進科技執法設備在竹南火車站前、後站圓環設置違規停車自動偵測系統，3月起實施取締，至3月18日共取締違規停車達882件，平均一天49件。先前2個月宣導期執法設備偵測到的違規件數有3027件，平均每天54件，目前告發件數僅略減，提醒駕駛人注意避免被取締。

記者走訪竹南火車站東站（後站），發現有接送旅客的車輛停在接送臨停區，並打警閃黃燈示意臨停，但駕駛似乎不清楚限停3分鐘自動偵測拍照取締的規定，與旅客攀談起來，臨停時間早超過，也有車輛見限停時間快到趕緊駛離，稍後再重新駛回臨停區。

交通隊表示，科技執法的LED顯示看板在偵測設備下方，請駕駛人注意，執法區域內違規停車系統會自動蒐證舉發，包括紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及並排停車，都會開單告發處以600至2400元不等罰鍰。

竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，其中接送旅客臨停區限停3分鐘，自動偵測設備下方有LED顯示板，警方提醒民眾注意。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，其中接送旅客臨停區限停3分鐘，自動偵測設備下方有LED顯示板，警方提醒民眾注意。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違規停車近千件，平均1天多達49件。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違規停車近千件，平均1天多達49件。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，其中接送旅客臨停區限停3分鐘，自動偵測設備下方有LED顯示板，警方提醒民眾注意。記者胡蓬生／攝影
竹南火車站前、後站3月1日起實施科技執法，不到3周時間已取締違停近千件，其中接送旅客臨停區限停3分鐘，自動偵測設備下方有LED顯示板，警方提醒民眾注意。記者胡蓬生／攝影

火車站 違停 苗栗縣

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